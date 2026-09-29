吉利智充 C12 率先落地杭州、上海、宁波、嘉兴、西安：单枪峰值功率 2250 千瓦，10% 至 97% 补能平均 8 分 40 秒

IT之家 9 月 29 日消息，据《每日经济新闻》，吉利智充 C12 今日在杭州、上海、宁波、嘉兴、西安五城同步落地。该设施单枪峰值功率 2.2 兆瓦，10% 至 97% 补能平均用时 8 分 40 秒。

吉利称，其 AI 智充“边充边养”技术可在快充过程中控制电池温度，充电最高温度始终低于 65℃，电池循环寿命提升 20% 以上。

9 月 23 日晚，吉利汽车集团在宁波前湾新区发布“吉利智充”技术。该技术依托吉利联合阶跃星辰开发的全域能源大模型“星睿 PowerMind 能源大脑”。吉利首发 AI 极速充、AI 智慧充、AI 自动充三大功能。

据介绍，第五代吉利智充站单枪峰值充电功率 2250 千瓦。吉利称，其充电桩峰值电压 1500V、峰值电流 1500A，可双枪同时实现兆瓦输出。

量产车型方面，领克 10 和极氪 001 搭载 900V 神盾金砖超短刀电池，最高充电倍率 12C。常温下，两款车 10% 至 70% 平均 4 分 30 秒，10% 至 97% 平均 8 分 40 秒。

吉利还推出神盾金砖电池超短刀系列 370 毫米版本，峰值充电倍率 6C，首批搭载全新吉利银河 E5（IT之家注：上市限时先享价 9.78 万元起），10% 至 70% 充电时间约 8 分 25 秒。

针对快充温控，吉利称 AI 温升预测算法可提前 30 秒预判电池内部温度变化，动态分配充电功率，确保电池平均温度不超过 55℃。

中汽中心实测数据显示，搭载该技术的领克 10 从 10% 充至 97% 过程中，峰值充电功率达 1093 千瓦，57% 的充电时间电池温度低于 55℃，全程最高温度 64℃。配合“千车千策”电池健康管理方案及锂离子脉冲修复技术，吉利称电池循环寿命可提升 20% 以上。

充电机器人方面，吉利展示 20 千瓦家用充电机器人、7 千瓦底部自动充电机器人及 1.5 兆瓦超快充机器人，覆盖家庭与公共场站场景。

用户权益方面，即日起至 2028 年 1 月 1 日，所有全新上市、搭载吉利智充技术车型的首任用户，可连续两年享受每年 1000 元、共计 2000 元充电体验权益。吉利同时将新老用户车型的电池质保由 8 年 15 万公里升级至 8 年 20 万公里。

基础设施方面，吉利计划到 2027 年底建成超 2.2 万座充电站、超 10 万把充电枪，其中智充站超 1.5 万座、智充枪超 5 万把，率先在全国实现“县县通”。远期规划中，吉利计划布局超 15 万座充电站、超 60 万把充电枪，每日可服务超 1200 万辆车。

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