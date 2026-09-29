中国科学院发布科学前沿极限突破计划：首批 10 个项目启动，聚焦新元素合成、暗物质暗能量等问题

IT之家 9 月 29 日消息，中国科学院今日在北京举行新闻发布会，发布“科学前沿极限突破计划”及首批项目。首批启动的 10 个项目聚焦新元素合成、暗物质暗能量本质、化学键微观测量、人工合成细胞等“四极”领域前沿问题。计划同时在科研项目管理与评价方式上提出一系列关键改革举措。

中国科学院在发布会上还发布了下一批拟重点关注的领域方向清单，重点支持物质科学、生命科学、地球系统科学、空间科学等领域。计划力求在关系国计民生和国家长远发展的关键领域产出具有世界影响的重大原创成果。

中国科学院副院长、党组成员周琪表示，计划聚焦引领科研范式变革、开辟新前沿新方向的重大科学问题。中国科学院计划以重大科技基础设施开放联用和人工智能赋能科学研究为抓手，组织优势力量进行系统化、建制化科技攻关。支撑科学家在重大科学前沿问题和关键核心技术上取得原创性、引领性突破。

在管理评价方面，计划鼓励院内外乃至全球优秀科学家，以首批项目为标杆，依托香山科学会议等平台凝练研提重大科学问题和原创思想。

在体系化部署的战略性先导科技专项和稳定支持基础研究领域青年团队计划项目支持下，充分利用院属大科学装置（IT之家注：又称国家重大科技基础设施）及人工智能平台和网络。

中国科学院计划提出，更好彰显多学科优势，集聚人才、平台和资源，大幅提升科研效能。计划还将试点实施与极限突破性科学研究工作相适应的评价方式，减少预设目标和过程干预，不唯论文产出和短期成果，将“宽容失败”落到实处。