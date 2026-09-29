中行万事达信用卡遭盗刷：涉事交易将撤销，无需还款

IT之家 9 月 29 日消息，万事达卡相关负责人今日对新华财经回应称，中行万事达信用卡境外盗刷事件已经解决，持卡人资金安全都有保障，目前交易都是正常的。

自 9 月 25 日起，陆续有中国银行信用卡用户在社交平台反映，其本人在未出境、卡片未离身的情况下，名下持有的中行万事达信用卡出现境外异常交易提醒，交易地点集中分布于巴西、乌拉圭等地，共同点是相关卡片此前均绑定过 Apple Pay。

涉及卡片以中国银行长城卓隽万事达卡系列为主。有持卡人表示，交易记录显示渠道为 Apple Pay，结算币种包括巴西雷亚尔、巴拉圭瓜拉尼等，部分交易为小额英镑扣款。有持卡人被盗刷金额合计 11404.68 巴西雷亚尔（IT之家注：约合人民币 1.48 万元），该笔资金已于 9 月 28 日被退回。

9 月 29 日，多名遭遇盗刷的持卡人证实，已收到发卡行客服电话，告知银行将撤销该笔盗刷交易，后续持卡人无需还款，并沟通后续换卡等流程。

中国银行信用卡中心工作人员对每日经济新闻表示，中国银行和万事达卡方面正在开展调查，有进一步结果会发布官方通知，目前已在积极跟进处理，也有部分客户接到处理电话。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博分析称，目前市场推测是黑产团伙摸透了万事达部分号段的发卡编码规律，在未拿到用户卡片信息的情况下批量生成卡号，通过境外低风控商户多次尝试盗刷并成功。该类盗刷又称“撞库攻击”，但上述分析目前仅为市场层面的推测，并非官方最终定论。

这并非境内万事达卡首次遭遇境外集中盗刷。2025 年 9 月，浦发银行与万事达合作发行的“无价世界卡”也曾出现境外集中盗刷，地点同样集中在巴西。