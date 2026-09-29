清华大学经济管理学院顾问委员会新增 3 人：英伟达黄仁勋、AMD 苏姿丰、瑞士百达集团百达铭

IT之家 9 月 29 日消息，据清华大学经济管理学院公众号，清华大学经济管理学院顾问委员会 2026 年会议将于 10 月 13 日、14 日在北京召开。这是顾问委员会成立以来的第 27 次年度会议。

今年顾问委员会新增委员 3 人，新增接任委员 5 人。3 位新增委员分别是英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang），AMD 董事会主席兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su），瑞士百达集团高级管理合伙人百达铭（Marc Pictet）。

▲ 黄仁勋

▲ 苏姿丰

▲ 百达铭

5 位新增接任委员分别是宝马集团董事长聂科维（Milan Nedeljković），沃尔玛公司总裁兼首席执行官方威翰（John Furner），可口可乐公司首席执行官柏瑞凯（Henrique Braun），泛大西洋资本集团联席总裁、全球成长型股权投资负责人马丁 · 埃斯科瓦里（Martín Escobari），bp 集团首席执行官梅格 · 奥尼尔（Meg O'Neill）。上述 5 位接任委员所在公司的前任都曾是学院顾问委员会委员，因工作变动不再担任。

IT之家注意到，清华经管学院顾问委员会成立于 2000 年 10 月，目前，顾问委员会委员大多是国际著名跨国公司董事长，也包括世界一流大学商学院院长和诺贝尔经济学奖获得者。顾问委员会旨在加强学院与外部各界的联系，提升学院在科研和教学方面的整体水平，帮助学院建设成为世界一流的经济管理学院。现任顾问委员会主席为苹果公司董事会执行董事长蒂姆・库克（Tim Cook）。