1299 元：富士 Instax Pal 2 掌上相机开售，1/3.06 英寸 10MP 传感器

IT之家 9 月 29 日消息，富士 Instax Pal 2 掌上相机今天开售。新品采用复古外观设计，拥有类似胶片相机腰平取景的拍照体验，可连接智能手机、富士打印机等设备，售价 1299 元。

IT之家了解到，这款相机支持腰平取景和取景器取景，支持拍摄 mini / square / wide 和无边框照片。配备 30 种效果滤镜，用户可自行选择。

规格方面，这款相机搭载 1/3.06 英寸 1000 万像素传感器，内置存储空间可保存 100 张照片，支持 microSD 卡扩容。顶部的液晶屏为 1.3 英寸，支持遥控拍摄。

同时，该相机自带一个 USB-C 接口，可直接连接手机传输照片，也可通过蓝牙无线传输。将机身顶部右侧的拨杆向显示屏方向拨动后，相机会切换至“instax Animation”模式。长按快门按钮即可连续拍摄最多 10 张照片，制作出类似翻页动画的视频，以具有卡顿感但充满趣味的方式记录影像。

目前该产品已在京东开售，定价 1299 元。

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