荣耀 AI 耳夹耳机 FlyClip Pro 开售：国补价 389.7 元，续航 44 小时

IT之家 9 月 29 日消息，荣耀 AI 耳夹耳机 FlyClip Pro 现已开售，提供紫、白、灰三种配色，京东显示为 443 元，正常叠加国补后为 398.7 元，但京东还提供了 10 元优惠券，叠加国补后 389.7 元。

这款耳机采用轻盈设计，综合续航可达 44 小时，支持无线充电。这款耳机采用高性能钛合金核心结构，柔软度提升 23%。机身重量为 6.0g，表面覆盖耐腐蚀 PC 材质，提升佩戴舒适度。

规格方面，该耳机搭载 12mm 双磁路单元，响度和低频动力提升 200%，配备 LCP 液晶振膜，拥有更高刚性，带来更加细腻的声音。IT之家注意到，其单元后侧配备逆向发声口，用于抵消泄漏声音。

同时，该耳机配备骨传导单元，可用于 AI 降噪。单次续航可达 10 小时，配合充电盒使用续航可达 44 小时，支持无线充电。

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