赛豆科技 AIVA 首款量产车 ME7 全球首秀：提供纯电与增程版本

IT之家 9 月 29 日消息，当地时间 9 月 28 日晚，赛豆科技（重庆市沙坪坝区与赛力斯共同投资）旗下 AIVA 品牌首款量产车型 AIVA ME7 在法国巴黎尚普拉特勒城堡完成全球首秀。

AIVA 总裁、产品经理李博表示，AIVA 要打造的是 AI 智慧生命体，生命体需要表达和交互。

据介绍，AIVA ME7 定位介于轿车与 SUV 之间的跨界车，提供纯电与增程双动力版本，造型低趴溜背，轴距约 2.9 米。

外观方面，车头采用潜航式前脸，前保险杠借鉴鲨鱼胸鳍结构。车身侧面由超平滑曲线勾勒，全车设置十处导流风道，车尾采用双鲸尾宽体设计。

灯组被命名为“灵动光眸”（IT之家注：该灯组由仿生结构和光点矩阵组成，可呈现动态灯光效果）。现场演示中，灵动光眸可亮起迎宾眼神，并对手势互动做出回应。

轮毂提供飞枢运动轮毂和翅脉低风阻轮毂两种设计，后者配有半透明罩。车身颜色提供海狼银、珊瑚紫、火烈红三款，灵感分别来自海狼梭鱼、珊瑚和火烈鸟。

李博称，人和人沟通先看眼睛，眼睛是心灵窗户，放到车上，车的“眼睛”天然就在大灯位置。据介绍，本次巴黎首秀集中展示外观设计与灯组交互功能，后续将公布该车型的更多产品信息。

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