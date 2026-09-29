首销 5999 元起：iQOO Pad Ultra 小平板发布，第六代骁龙 8 超级至尊版芯片、五重风冷散热

IT之家 9 月 29 日现场消息，iQOO 今日召开新品发布会，推出 iQOO Pad Ultra 小平板。新品提供星铠银、末影黑两种配色，采用 8.8 英寸 OLED 小屏，搭载第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，拥有主动散热系统，首销价 5999 元起，10 月 15 日正式开售。

IT之家附该平板各版本定价如下：

12GB+256GB：6499 元，首销优惠价 5999 元，国补后 5499 元

16GB+256GB：7199 元

16GB+512GB：7999 元

16GB+1TB：8999 元

据介绍，这款平板整机最薄处仅 5.74mm，采用 8.8 英寸小屏，摄像头模组处带有 RGB 灯效，支持 6 种发光效果。

显示方面，iQOO Pad Ultra 搭载 8.8 英寸 165Hz OLED 极竞屏，局部峰值亮度可达 4500nits，响应速度 < 1ms，屏占比达 93.3%。

规格方面，该平板搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，采用 2nm 制程工艺，CPU 主频高达 5.0GHz。具备新一代 Monster 超核引擎，行业首发 iQOO 自研调度器，配备 9020mAh 蓝海电池。

同时，该平板还带有冰穹五重风冷散热系统，配备行业超大主动散热风扇，尺寸为 30*30*3.5mm，最大风量 0.94CFM。机身正面、侧面均带有进风口，可立体进气、三档智能调节。

iQOO Pad Ultra 还将搭载双 X 轴线性马达，支持 4D 游戏震感，适配 15 款主流游戏。拥有腾讯 STAR 云游戏专属优化，可配合拉伸手柄游玩各种云游戏。该机还将支持 PC 模拟器，支持直接登录 Steam 账号，本地畅玩 3A 游戏。

软件方面，iQOO Pad Ultra 将运行 OriginOS 7 HD 操作系统，支持原子工作台、个性化设置闪卡主题等，具备存储压缩 2.0 技术，压缩率至高提升到 30%，支持多端互联。