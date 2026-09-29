《英雄联盟》2026 德玛西亚杯国际邀请赛大名单公布：WE、JDG、LGD 代表 LPL 出战

IT之家 9 月 29 日消息，《英雄联盟》2026 德玛西亚杯国际邀请赛将于 10 月 3 日至 10 月 17 日举办。

2026 德玛西亚杯国际邀请赛参赛大名单今日正式公布。来自 LPL、LCK、LEC、LCS、LCP、CBLOL 六大赛区的 12 支战队集结完毕，包括：

LPL 派出 WE、JDG、LGD 三支战队参赛。

LCK 赛区参赛队伍为 KT、BFX、BRO 三支。

LEC 赛区为 NAVI、VIT 两支。

LCS 赛区为 SR、FLY 两支。

LCP 赛区参赛队伍为 GAM。

CBLOL 赛区参赛队伍为 RED。

本届赛事升级为国际邀请赛，由腾竞体育和虎牙直播联合主办。全球六大赛区共 12 支队伍受邀参赛。赛程方面，比赛时间为 10 月 3 日至 10 月 17 日。各战队将按赛事安排展开对阵。

受邀队伍将从未获得 2026 全球总决赛参赛资格的队伍中，按各赛区对应赛季排名或全球总决赛积分规则，依次邀请排名最靠前的队伍。LPL、LCP 赛区根据 2026 全球总决赛积分名次决定参赛队伍。CBLOL 赛区因赛程规划原因顺延至赛区第 4 名参赛。

线上小组赛于 10 月 3 日至 10 月 8 日进行，采用瑞士轮赛制，相同战绩队伍抽签决定对阵。率先取得 2 胜的队伍直接晋级淘汰赛；0 胜 2 负的队伍进行单循环积分赛，获胜队伍将与 3 支 1 胜 2 负队伍争夺剩余晋级名额。

最终 8 支战队晋级线下淘汰赛。线下淘汰赛于 10 月 12 日至 10 月 15 日举行，采用单败 BO5（IT之家注：五局三胜制）赛制，决出冠军。总决赛于 10 月 17 日进行。其中，8 强淘汰赛起在北京智慧电竞赛事中心（JDG 主场）线下举办。

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