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《英雄联盟》2026 德玛西亚杯国际邀请赛大名单公布：WE、JDG、LGD 代表 LPL 出战

2026/9/29 20:59:09 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 29 日消息，《英雄联盟》2026 德玛西亚杯国际邀请赛将于 10 月 3 日至 10 月 17 日举办。

2026 德玛西亚杯国际邀请赛参赛大名单今日正式公布。来自 LPL、LCK、LEC、LCS、LCP、CBLOL 六大赛区的 12 支战队集结完毕，包括：

  • LPL 派出 WE、JDG、LGD 三支战队参赛。

  • LCK 赛区参赛队伍为 KT、BFX、BRO 三支。

  • LEC 赛区为 NAVI、VIT 两支。

  • LCS 赛区为 SR、FLY 两支。

  • LCP 赛区参赛队伍为 GAM。

  • CBLOL 赛区参赛队伍为 RED。

本届赛事升级为国际邀请赛，由腾竞体育和虎牙直播联合主办。全球六大赛区共 12 支队伍受邀参赛。赛程方面，比赛时间为 10 月 3 日至 10 月 17 日。各战队将按赛事安排展开对阵。

受邀队伍将从未获得 2026 全球总决赛参赛资格的队伍中，按各赛区对应赛季排名或全球总决赛积分规则，依次邀请排名最靠前的队伍。LPL、LCP 赛区根据 2026 全球总决赛积分名次决定参赛队伍。CBLOL 赛区因赛程规划原因顺延至赛区第 4 名参赛。

线上小组赛于 10 月 3 日至 10 月 8 日进行，采用瑞士轮赛制，相同战绩队伍抽签决定对阵。率先取得 2 胜的队伍直接晋级淘汰赛；0 胜 2 负的队伍进行单循环积分赛，获胜队伍将与 3 支 1 胜 2 负队伍争夺剩余晋级名额。

最终 8 支战队晋级线下淘汰赛。线下淘汰赛于 10 月 12 日至 10 月 15 日举行，采用单败 BO5（IT之家注：五局三胜制）赛制，决出冠军。总决赛于 10 月 17 日进行。其中，8 强淘汰赛起在北京智慧电竞赛事中心（JDG 主场）线下举办。

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关键词：英雄联盟LPL德玛西亚杯

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