AOC 推出 27 英寸 2K 180Hz 显示器 Q27V6X，1299 元

IT之家 9 月 29 日消息，冠捷新上架了一款 27 英寸办公显示器，型号为 AOC Q27V6X，京东售价 1299 元。该产品属于 AOC V6 黑曜系列，配备 27 英寸 2K IPS 面板，刷新率 180Hz。

核心参数方面，该显示器分辨率 2560×1440，刷新率 180Hz，响应时间 0.5ms MPRT / 4ms GtG；支持 MBR Sync 插黑帧同步技术；覆盖 100% sRGB（CIE 1931）、90% DCI-P3（CIE 1976）、91% Adobe RGB（CIE 1936）色域，经过出厂校色，平均 ΔE＜2；支持 HDR10，峰值亮度 300nits。

护眼方面，它采用全局三重护眼方案，具备莱茵 TUV 硬件低蓝光认证，支持 DC 调光不闪屏。游戏辅助方面，搭载智慧辅助引擎，支持 AI 智能动态辅助准星，可根据游戏画面动态变换准星颜色；它还支持暗场控制，可提升暗部细节亮度。同时支持 Adaptive-Sync 同步技术，动态匹配显卡输出帧率，减少画面撕裂、卡顿。

办公体验方面，这款显示器支持 Clear Vision 高清图像处理引擎，可使低分辨率图片、文档显示更清晰锐利；同时配备人体工学支架，支持 150mm 升降、水平 ±30° 旋转、垂直 ±90° 旋转、俯仰-5° 至 23° 调节；还支持 Screen+ 分屏功能，可将屏幕分为多个独立区域处理不同任务。还支持 e-Saver 功能，可根据电脑状态设定显示器自动关机时间。

接口方面，这款显示器配备 HDMI 2.0、DP 1.4 接口，均支持 HDR，同时提供音频输出接口，支持 VESA 100mm×100mm 壁挂。IT之家附详细参数如下：

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