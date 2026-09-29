千里科技：子公司拟 3443.88 万元购买极氪智能驾驶相关资产

IT之家 9 月 29 日消息，千里科技今日发布公告，控股子公司重庆千里智驾科技有限公司（以下简称“千里智驾”）拟与浙江极氪汽车研究开发有限公司（以下简称“浙江极氪”）签署《资产转让协议》，向浙江极氪购买智能驾驶业务研发相关的电子设备及设备安装工程（以下简称“标的资产”），交易价格为人民币 3,443.88 万元（含增值税）。

本次交易的标的资产：

电子设备 ：本次交易的资产主要购置于 2022 年至 2025 年，共 265 项，主要为智驾域硬件在环测试系统设备 (“BasetechHIL 测试系统设备”)、CANoe 设备、千兆以太网转换器、通用调试引擎信号转换器 (“UDE 信号转换器”、单路车载以太网 T1 转 TX 总线接口设备、单通道 CANFD 总线通讯设备、网络机柜等，截至评估基准日，所有设备均使用正常。

设备安装工程：为智驾域控空中下载技术 (“OTA”) 自动化测试系统、环视系统标定场地 (“AVM 标定间”) 以及前向智能感知系统标定场地 (“FAS 标定间”) 的在建工程。

IT之家查询获悉，千里科技于 8 月 24 日发布 2026 年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营业收入 51.20 亿元，同比增长 22.36%；归属于上市公司股东的净利润为 0.78 亿元，同比增长 151.25%；扣除非经常性损益后的归母净利润为 0.56 亿元。千里科技称，加大研发投入的同时实现收入利润双增长，核心经营指标全面改善。

业务方面，智能辅助驾驶业务商业化进展较快。报告期内，该业务实现收入 12.35 亿元，占主营业务收入的 24.3%，用户激活率达到 93%，相关功能已覆盖 16 款车型。同时，公司乘用车业务毛利率由上年同期的 3.3% 提升至 12.7%。