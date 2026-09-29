阿里 Qoder 平台 Qwen3.8-Flash 限时免费活动延期，10 月之后继续用

IT之家 9 月 29 日消息，根据 Qoder 官方公告，阿里 Qwen3.8-Flash 限时免费活动已延期 —— 原定 2026 年 9 月 30 日 23:59:59 结束，现改为 10 月 1 日起继续免费（结束时间未定）。

该活动自 2026 年 9 月 18 日 10:00 起面向 Qoder 新老个人用户开放。活动期间，Qwen3.8-Flash 计费系数由 0.1× 降至 0.0×，调用不消耗 Credits，自动生效，无需领取。

IT之家注：Credits 是 Qoder 平台用于模型调用的计费点数。免费账号及 Credits 余额为 0 的账号也可参与，已领取的每日 100 通用 Credits 不会被该模型扣减。

适用产品包括 Qoder、Qoder IDE、Qoder JetBrains 插件、Qoder CLI、QoderWake、Qoder Cloud Agents、Qoder Mobile 和 Qoder 网页版。

阿里云 Qwen3.8-Flash 被描述为兼顾响应速度与使用成本的多模态模型，支持代码编写、长文档处理和图像理解，并具备工具调用能力。