RGB 硬件最后一环：英特尔专利提出在 CPU 封装中集成 Micro LED，可用作指示灯或装饰

IT之家 9 月 29 日消息，TomsHardWare 发现，英特尔本月初公开了一项关于 CPU 封装的新专利，提出将 Micro LED 灯珠直接集成到处理器内部的想法。

这意味着，未来处理器表面不仅可以显示 RGB 灯效，还可以自定义点亮 Logo 或文字，或者根据处理器负载、温度或执行状态实时改变光效。

这项专利于 2022 年提交，并于本月正式公开。该专利描述了一种基于玻璃基板（Glass Substrate）和穿玻璃通孔（TGV）的封装方案，可将 Micro LED 灯珠与半导体裸片直接连接（由 CPU 核心直接负责供电和信号调度），使封装表面的灯光能够根据处理器负载、温度或特定指令实时变化。

英特尔在专利中表示，这些 Micro LED 可以作为电子设备的装饰性组件（仅用于提供动态光效），也可充当指示灯，使设备在执行特定任务时改变灯光效果。

其中，一个较引人关注的设想是在 CPU 封装表面点亮文字或标识。英特尔认为，处理器表面的字样可以通过 Micro LED 发光显示。不过理论上来说，绝大多数用户在安装 CPU 后都会继续安装散热器。至于这一灯光设计如何呈现，英特尔并未给出具体方式。

从公开的示意图来看，玻璃基板位于两层封装基板之间，半导体裸片部分嵌入玻璃基板，裸片背面保持外露；在其他实施方式中，裸片也可以完全嵌入基板内部。Micro LED 可直接连接至半导体裸片，也可通过纳米线连接，而 TGV（玻璃通孔，用于在玻璃基板中建立垂直电气连接）则负责在玻璃基板内传输电源和信号。

英特尔介绍称，这种封装结构采用两层氮化硅材料构建，并与玻璃基板结合。公司近年来持续推进玻璃基板技术研发，并认为相比传统有机基板，其互连密度可提升约 10 倍，有助于支持更复杂的芯片封装设计。

目前，这项技术仍停留在专利阶段，并不意味着相关产品已经进入量产。英特尔四年前提交的这一专利如今才正式公开，未来是否会有搭载封装级 Micro LED 的处理器产品上市，仍有待进一步观察。

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