六联智能发布 4 盘位 "Wildcat Lake" AI NAS WS18，0.15L 迷你主机同场展出

IT之家 9 月 27 日消息，六联智能 (Sixunited) 本周在英特尔技术创新与产业生态大会 (Intel Connection 2026) 上发布了四盘位 AI NAS 机型 WS18。
这一型号基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"，配备 LPDDR5 (X) 内存、UFS 3.1 存储，提供 3 个 PCIe Gen4 SSD 盘位、4 个 3.5" 盘位，支持 Wi-Fi 6，提供 10GbE、2.5GbE 双网口以及 HDMI 2.1。
另一款 NAS 产品 PTLT19-5HD-QSB 基于第 3 代英特尔酷睿 Ultra 处理器 "Panther Lake"，配备 LPDDR5X-8533 内存，拥有 2 个 M.2 (PCIe Gen5) 盘位、5 个 3.5" 盘位，支持 Wi-Fi 7，提供 2 个 10GbE、雷电 4、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4。
迷你主机方面，六联智能带来了仅有 0.15L 的 WB81-H02。其基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"，薄至 13.5mm，配备 LPDDR5X 内存、M.2 (PCIe Gen4) SSD 盘位，提供全功能 USB-C、HDMI 2.1、1GbE RJ-45、Wi-Fi 6。
IT之家注意到，六联智能的 xB81 系列模具还支持英特尔 "Alder Lake N" "Twin Lake" 处理器、高通骁龙 C "Kenai" 处理器。
另一方面，1L 级别的 DB70 系列机型基于英特尔酷睿处理器，搭载 PCIe AIC HHHL 外形规格的后摩智能 AI 加速卡，拥有 2 个 DDR5 内存插槽、3 个 M.2 盘位，支持 Wi-Fi 6，提供 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、2.5GbE。
WP881-140M2-YDX 二合一平板电脑基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"，配备 "2K" 屏幕，采用 LPDDR5X + PCIe NVMe SSD 的存储器方案，支持外接键盘和手写笔。
整机质量不足 1kg 的 PN252-140M5-YDX-N01 轻薄笔记本电脑以第 3 代英特尔酷睿 Ultra 处理器 "Panther Lake" 搭配全镁合金机身，支持 Wi-Fi 7，屏幕则是 14 英寸 "2.8K" OLED，续航超 16hr。
另一款基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake" 平台的 WN35-140M-CS 同样质量＜1kg。其全铝机身薄至 12.9mm，内置 PCIe NVMe SSD 存储，支持 Wi-Fi 7，屏幕则是 14 英寸 "2.8K" OLED，续航超 16hr。