微信鸿蒙版 App 获 8.0.22.35 尝鲜升级，修复了一些已知问题

IT之家 9 月 29 日消息，继 8.0.22.34 之后，微信鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）紧接着开启了 8.0.22.35 (8394275) 版本尝鲜升级，测试时间为 2026/9/29-2026/10/29。

微信鸿蒙版 App 尝鲜可能量少，有需要的朋友可通过应用市场-我的-应用尝鲜-点击搜索框搜索。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。

IT之家附网友 @伤心萨摩耶 和 MeoW 整理的最新版本已知灰度测试内容（不绑定版本号）：

微信鸿蒙版 8.0.22 版本新发现内容：

1.个人资料新增我的发票抬头；

2.聊天界面支持点击时间切换日期、星期、时间显示；

3.服务号主页-设置-通知消息管理新增“接收私信时，以重要通知的方式提醒我”开关；

4.朋友资料卡-更多信息新增备注（备注名 / 电话 / 标签 / 备忘 / 照片）、朋友权限、更多信息（我和他的共同群聊 / 添加时间），企业微信联系人资料卡-更多信息新增备注名与权限、我和他的共同群聊（8.0.22.32 已暂时收回）；

5.发现-视频号-个人中心-设置新增记录最近看过的视频开关，个人中心原“赞和收藏”变更为“赞、收藏和最近看过”，新增最近看过的视频号内容与右上角设置（8.0.22.32 已暂时收回）；

6.直播点击分享新增推荐给朋友；

7.设置-通用-存储空间-清理缓存新增游戏缓存清理；

8.文字过长的折叠聊天消息点击更多后支持点击链接、话题、小程序链接等链接内容，且支持长按选择文字复制、翻译、搜一搜；

9.钱包-客服中心-工具新增订单选择工具，支持联系客服时选择订单咨询（逐步开放，8.0.21 及以上版本支持）；

10.发现-直播页面焕新，关注与推荐直播分类展示（新 UI 三端同步热更新）；

11.小店与卡包-设置-隐私设置-个性化推荐入口改版；

微信鸿蒙版 8.0.21 版本已发现内容：

1.私聊设置打开免打扰之后支持折叠聊天；

2.通讯录-公众号 / 服务号列表左滑新增“不再关注”；

3.视频号等界面点击分享后按钮 UI 优化，视频号分享新增“复制链接”；

4.发现-直播新增右侧红点推荐消息提醒；

5.发现-视频号-个人中心-设置新增“谁可以看我的视频号内容”、“谁可以发评论”、“谁可以向我打招呼”设置项，我的视频号-隐私设置同步新增上述三设置项（热更新）；

6.视频号发起直播时支持直播带货，路径：发起直播-更多-商品；

7.听一听-个人歌单右上角新增沉浸听歌空间，支持共享电台，个人歌单新增解锁分类（该分类需灰度到 AI 创作相关功能，展示 AI 创作的歌曲）；

8.设置-通用-辅助功能新增微信支付商家助手；

9.设置-朋友权限新增“常用打招呼语”，支持设置常用打招呼内容（逐步开放，疑似三端同步灰度）；

10.微信相机界面新增焦段和微距按钮，支持按住滑动选择精确焦段（逐步开放）；

11.转发弹窗重构，新增支持转发留言输入表情（逐步开放，9 月 21 日已重新开始灰度）；

12.我-表情新增搜索框，支持搜索表情专辑和表情（逐步开放）；

13.收付款底部新增“添加到桌面”（逐步开放，初始支持版本 8.0.20）；

14.设置-通用-存储空间-聊天记录空间管理支持管理聊天中的文件；

15.支持从电脑端微信唤起，从鸿蒙端微信导入单个指定聊天记录至电脑端微信；

16.观看直播时支持连麦（逐步开放，需主播开启允许连麦）；

17.支持发送和查看合并展示的图片（逐步开放，需选择 3 张及以上的图片）；

18.登录或切换账号支持用其他手机辅助登录（需已在其他手机登录该账号）；

19.笔记支持在聊天列表置顶（逐步开放）；

20.视频通话时支持视频悬浮小窗口贴边隐藏（逐步开放）；

21.文章或贴图选择部分文字后新增问小微（逐步开放，小微分支入口单独灰度，不同系统平台灰度情况不互通。已暂时收回）；

22.我-视频号-发起直播-更多-更多设置新增连麦设置（逐步开放）；

23.支持扫描微信公众平台网页二维码注册公众号（初始支持版本 8.0.20）；

24.钱包-支付设置-钱包页管理新增“零花钱”开关，开启后支持在钱包内扫描儿童手表微信支付二维码，为孩子开通并绑定零花钱（逐步开放，此前已支持直接扫码儿童手表绑定）；

25.通讯录-新的朋友与添加朋友界面焕新，右上角三点新增添加朋友管理，添加朋友界面新增公众号和服务号（逐步开放，疑似三端同步灰度）；

26.设置新增系统权限，支持管理微信各模块使用的系统权限（逐步开放）；

27.聊天工具-位置界面重构，二级菜单新增图标，共享位置收起时新增侧边提示，共享位置界面新增音视频通话按钮（逐步开放，疑似三端同步灰度）；

28.导出指定聊天记录时支持展示置顶聊天；

29.设置-朋友权限-朋友圈新增不让他 (她) 看、不看他 (她)、允许陌生人查看十条朋友圈开关（逐步开放）；

30.小店与卡包-右上角三点-设置-隐私设置新增新内容提醒开关，开启后可提示商品、优惠、活动等内容（逐步开放）；

31.发现-游戏-个人中心-设置-通用设置新增视频号动态相关设置，可设置视频号信息授权（逐步开放）；

32.发现-游戏-个人中心-设置-通用设置-微信游戏 AI 服务新增 AI 搜索开关（逐步开放）；

33.搜索-网络搜索结果新增直播分类，发现-视频号-搜索结果新增直播分类（热更新）；

34.发现-视频号-个人中心新增消息和视频号消息，支持查看视频号相关点赞评论等消息（逐步开放）；

35.我-服务-金融理财新增股票入口，支持跳转腾讯微证券管理股票账户（逐步开放）；

36.搜索-网络搜索结果顶部搜索指定内容右侧新增下标按钮，支持快速切换指定内容分类（逐步开放）；

37.修复了一些已知问题。

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