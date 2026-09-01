同性能下最高性价比 AI 模型：OpenAI 发布 GPT-6.1 Sol，性能媲美 Astra、费用仅为 1/5

IT之家 9 月 30 日消息，在今天召开的 OpenAI 开发者活动日中，官方正式宣布推出 GPT-6.1 Sol 模型，在性能接近 Astra 的同时，其费用仅为 Astra 的五分之一，官方称这是“在目前同等性能下性价比最高的模型”。
GPT‑6 Astra 是 OpenAI 在 2026 年 9 月推出的旗舰级大语言模型，官方定位是“迄今最智能、最对齐（最符合人类意图）”的模型，重点面向长程多步骤任务与专业工作流。
费用方面，根据官网公布的费用细节，IT之家附上相关售价信息如下：
gpt-6.1-sol 全模式定价表（短上下文，输入 tokens ≤ 272,000）
|模式
|输入 (Input)
|缓存输入 (Cached input)
|缓存写入 (Cache writes)
|输出 (Output)
|Standard（标准）
|$2.00
|$0.10
|$2.50
|$10.00
|Batch（批量）
|$1.00
|$0.05
|$1.25
|$5.00
|Flex（弹性）
|$1.00
|$0.05
|$1.25
|$5.00
|Fast（快速）
|$4.00
|$0.20
|$5.00
|$20.00
gpt-6.1-sol 全模式定价表（长上下文，输入 tokens > 272,000）
|模式
|输入 (Input)
|缓存输入 (Cached input)
|缓存写入 (Cache writes)
|输出 (Output)
|Standard（标准）
|$4.00
|$0.20
|$5.00
|$15.00
|Batch（批量）
|$2.00
|$0.10
|$2.50
|$7.50
|Flex（弹性）
|$2.00
|$0.10
|$2.50
|$7.50
|Fast（快速）
|$8.00
|$0.40
|$10.00
|$30.00
上述 4 种处理模式区别如下：
|模式
|处理速度
|适用场景
|Standard（标准）
|正常速度
|日常开发、一般应用
|Batch（批量）
|较慢（异步批量处理）
|非实时、大批量任务（如离线数据处理）
|Flex（弹性）
|可变（根据负载动态调整）
|需要成本与速度平衡的场景
|Fast（快速）
|最快（优先处理）
|对延迟敏感的应用（如实时对话、低延迟响应）
性价比方面，官方表示 GPT-6.1 Sol 模型每 100 万 Token 的缓存费用为 0.1 美元（IT之家注：现汇率约合 0.67 元人民币），相比较 GPT-6 Sol 模型定价低 50%。
在性能方面，在智能体编程、电脑操作和专业工作流等任务上，性能接近旗舰 GPT‑6 Astra，但标准输入 / 输出 token 价格只有 Astra 的五分之一。
软件工程（DeepSWE v1.1）：在较高推理强度下，GPT‑6.1 Sol 的表现与 GPT‑6 Astra 相当；在较低推理强度 / 成本条件下，其得分比 GPT‑6 Sol 高出 6.4 个百分点。
专业文档与复杂任务（GDP.pdf）：以不到 Opus 5.5 一半的任务成本，取得更好结果。
自动化工作流（AutomationBench，中等推理强度）：得分比 Opus 5.5 高 2.2 个百分点，成本约为其三分之一。
电脑操作（OSWorld 2.0 离线，最大推理强度）：得分比 GPT‑6 Sol 高 7 个百分点，成本不足后者一半；与 Astra 相比仅低 2.1 个百分点，但单任务成本约为 Astra 的七分之一。
科学终端任务（Terminal‑Bench Science 0.1，最大推理强度）：得分是 GPT‑6 Sol 的两倍以上；单任务平均成本 $5.47，显著低于 Opus 5.5（$23.21）和 Astra（$23.80）。
除了“能干活”，GPT‑6.1 Sol 在可靠性与对齐方面也有改进：
事实错误率下降：在低推理强度下，事实错误比例从 GPT‑6 Sol 的 11.4% 降至 7.7%（下降约 32%）。
与 Astra 的差距很小：在所有推理设置下，GPT‑6.1 Sol 的错误率与 Astra 的差距控制在 1.9% 以内。
更遵守用户意图与安全约束：在困难评测中，更少忽略失效的搜索工具、更能遵循明确限制，并减少未经授权的操作；安全测试中未观察到试图绕过自动化安全审查器的行为。
调用方面，自 9 月 29 日起向 ChatGPT Work 与 Codex 的 Plus / Pro / Business / Enterprise / Edu 用户开放；开发者可通过 API 以 gpt-6.1-sol 调用。