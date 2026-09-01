同性能下最高性价比 AI 模型：OpenAI 发布 GPT-6.1 Sol，性能媲美 Astra、费用仅为 1/5

IT之家 9 月 30 日消息，在今天召开的 OpenAI 开发者活动日中，官方正式宣布推出 GPT-6.1 Sol 模型，在性能接近 Astra 的同时，其费用仅为 Astra 的五分之一，官方称这是“在目前同等性能下性价比最高的模型”。

GPT‑6 Astra 是 OpenAI 在 2026 年 9 月推出的旗舰级大语言模型，官方定位是“迄今最智能、最对齐（最符合人类意图）”的模型，重点面向长程多步骤任务与专业工作流。

费用方面，根据官网公布的费用细节，IT之家附上相关售价信息如下：

gpt-6.1-sol 全模式定价表（短上下文，输入 tokens ≤ 272,000）

模式 输入 (Input) 缓存输入 (Cached input) 缓存写入 (Cache writes) 输出 (Output) Standard（标准） $2.00 $0.10 $2.50 $10.00 Batch（批量） $1.00 $0.05 $1.25 $5.00 Flex（弹性） $1.00 $0.05 $1.25 $5.00 Fast（快速） $4.00 $0.20 $5.00 $20.00

gpt-6.1-sol 全模式定价表（长上下文，输入 tokens > 272,000）

模式 输入 (Input) 缓存输入 (Cached input) 缓存写入 (Cache writes) 输出 (Output) Standard（标准） $4.00 $0.20 $5.00 $15.00 Batch（批量） $2.00 $0.10 $2.50 $7.50 Flex（弹性） $2.00 $0.10 $2.50 $7.50 Fast（快速） $8.00 $0.40 $10.00 $30.00

上述 4 种处理模式区别如下：

模式 处理速度 适用场景 Standard（标准） 正常速度 日常开发、一般应用 Batch（批量） 较慢（异步批量处理） 非实时、大批量任务（如离线数据处理） Flex（弹性） 可变（根据负载动态调整） 需要成本与速度平衡的场景 Fast（快速） 最快（优先处理） 对延迟敏感的应用（如实时对话、低延迟响应）

性价比方面，官方表示 GPT-6.1 Sol 模型每 100 万 Token 的缓存费用为 0.1 美元（IT之家注：现汇率约合 0.67 元人民币），相比较 GPT-6 Sol 模型定价低 50%。

在性能方面，在智能体编程、电脑操作和专业工作流等任务上，性能接近旗舰 GPT‑6 Astra，但标准输入 / 输出 token 价格只有 Astra 的五分之一。

软件工程（DeepSWE v1.1）：在较高推理强度下，GPT‑6.1 Sol 的表现与 GPT‑6 Astra 相当；在较低推理强度 / 成本条件下，其得分比 GPT‑6 Sol 高出 6.4 个百分点。

专业文档与复杂任务（GDP.pdf）：以不到 Opus 5.5 一半的任务成本，取得更好结果。

自动化工作流（AutomationBench，中等推理强度）：得分比 Opus 5.5 高 2.2 个百分点，成本约为其三分之一。

电脑操作（OSWorld 2.0 离线，最大推理强度）：得分比 GPT‑6 Sol 高 7 个百分点，成本不足后者一半；与 Astra 相比仅低 2.1 个百分点，但单任务成本约为 Astra 的七分之一。

科学终端任务（Terminal‑Bench Science 0.1，最大推理强度）：得分是 GPT‑6 Sol 的两倍以上；单任务平均成本 $5.47，显著低于 Opus 5.5（$23.21）和 Astra（$23.80）。

除了“能干活”，GPT‑6.1 Sol 在可靠性与对齐方面也有改进：

事实错误率下降：在低推理强度下，事实错误比例从 GPT‑6 Sol 的 11.4% 降至 7.7%（下降约 32%）。

与 Astra 的差距很小：在所有推理设置下，GPT‑6.1 Sol 的错误率与 Astra 的差距控制在 1.9% 以内。

更遵守用户意图与安全约束：在困难评测中，更少忽略失效的搜索工具、更能遵循明确限制，并减少未经授权的操作；安全测试中未观察到试图绕过自动化安全审查器的行为。

调用方面，自 9 月 29 日起向 ChatGPT Work 与 Codex 的 Plus / Pro / Business / Enterprise / Edu 用户开放；开发者可通过 API 以 gpt-6.1-sol 调用。