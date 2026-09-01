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OpenAI ChatGPT 账号变身“万能钥匙”：可一键登录网站，Notion / GitLab 率先接入

2026/9/30 2:18:18 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 30 日消息，在今天召开的 2026 开发者日活动中，OpenAI 推出“使用 ChatGPT 登录”（Sign in with ChatGPT）功能，支持用户直接使用 ChatGPT 账户身份登录支持的外部应用程序，简化跨平台认证流程。

该功能目前已在全球范围内向所有已认证的 ChatGPT 用户开放，用户可在参与合作的网站或 ChatGPT 插件目录中连接应用程序时，选择“使用 ChatGPT 登录”或“继续使用 ChatGPT”来完成身份验证。IT之家附上相关截图如下：

该功能已在 OpenAI Academy 和 ChatGPT 网站上线，并正逐步推广至部分插件和合作伙伴网站。首批参与的合作伙伴包括：

  • Airtable

  • GitLab

  • HubSpot

  • Notion

  • Supabase

  • Vercel

OpenAI 强调，使用此功能登录后，外部应用程序仅会收到用户的姓名、电子邮件地址和个人资料图片（如有），但不会共享 ChatGPT 的对话记录、记忆、文件、令牌、账单信息或其他账户数据。

对于企业组织用户，该功能的可用性还取决于组织的管理员设置。默认情况下，未设置明确身份策略的组织将启用此功能，但现有允许或拒绝策略仍然有效。

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关键词：OpenAIChatGPT

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