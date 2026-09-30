特斯拉签署 300 亿美元信贷协议，加码 AI 算力与太阳能产能

IT之家 9 月 30 日消息，据路透社报道，根据当地时间周二提交的一份监管文件，特斯拉已经签署总额达 300 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,016.47 亿元人民币）的信贷协议，其中包含一笔 200 亿美元（现汇率约合 1,344.32 亿元人民币）的可延后支取定期贷款额度。

该公司计划将今年创纪录规模的支出，大部分投入人工智能算力基础设施、太阳能电池产能建设，以及与 SpaceX 合作的半导体制造项目，同时也用于其他业务扩张方向。

这家电动汽车厂商另外拿到了一笔 80 亿美元（现汇率约合 537.73 亿元人民币）的五年期循环信贷额度，以及一笔 20 亿美元（现汇率约合 134.43 亿元人民币）的 364 天期循环信贷额度。

特斯拉置换了原有一笔 50 亿美元（现汇率约合 336.08 亿元人民币）的循环信贷额度，该信贷原定于 2028 年 1 月到期，在终止时已经没有未偿还借款。

今年早些时候，由埃隆 · 马斯克（Elon Musk）执掌的这家公司预测，2026 年资本支出将超过 250 亿美元（现汇率约合 1,680.39 亿元人民币）；而该公司 2025 年的资本支出为 85.3 亿美元（现汇率约合 573.35 亿元人民币）。

首席执行官马斯克当地时间周二在华盛顿的一场活动上表示：“SpaceX 正与特斯拉携手，目标是实现每年 200 吉瓦的太阳能产能。”

伦敦证券交易所集团（LSEG）整理的数据显示，分析师预计特斯拉的自由现金流将出现 97.8 亿美元（现汇率约合 657.37 亿元人民币）的负值。

特斯拉表示，截至 9 月 29 日，公司尚未在上述新增信贷额度下提取任何借款，并且现阶段没有计划在 2026 年内动用这些贷款。