OpenAI 推出全天候 AI 智能体 Dots，相关域名已被马斯克拿下

IT之家 9 月 30 日消息，当地时间周二，OpenAI 发布了一款名叫 Dots 的新产品。这是一款可以持续运行的人工智能智能体，拥有一个软乎乎、圆滚滚的卡通形象。虽说这个色彩明快的虚拟形象或许能博得大家一笑，但这次发布会过后，笑得最开心的人恐怕要数埃隆 · 马斯克（Elon Musk）。他曾是 OpenAI 的创始人，后来离开了这家公司，推出了竞品 Grok，此前还对 OpenAI 发起过诉讼，但最终败诉。

之所以会这样，是因为域名 dot.com 归属于马斯克旗下的 xAI，目前该域名会直接跳转至 xAI 的聊天机器人 Grok 应用的下载页面。根据域名信息查询系统 Whois 的登记记录，这个域名是在 7 月份刚刚完成过户的。

当然，xAI 买下这个域名，完全有可能只是出于域名收购方面的常规考量。“Dot”有可能是“bot”的拼写错误，收购该域名就可以截获用户输错关键词之后产生的搜索流量。不过 xAI 并没有持有 bot.com 这个域名，另外一些明显的错写域名，例如 vot.com 也不在它手中，该域名目前处于待售状态。

网上流传的说法就有趣得多：马斯克（或是他手下的团队）得知 OpenAI 这款新产品以及产品名称之后，抢先买下该域名，完成了一次恶作剧式的操作。

IT之家注意到，X 平台上一位匿名用户、长期关注 xAI 动态的 @birdabo（此人给自己的头衔是“SpaceXAI 首席玩梗官”）最先发现了这件事，他发布的帖子如今已经广为传播。无论背后真实动机是什么，整件事的场面确实颇具喜剧效果。

至于和这款产品名称契合度更高的域名 dots.com，它目前归一家早已停业的老公司所有。