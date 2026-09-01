OpenAI 发布 dots 智能助理：可爱卡通形象，Astra 模型加持

IT之家 9 月 30 日消息，在北京时间 9 月 30 日凌晨 1 点举行的 OpenAI DevDay 2026 活动中，OpenAI 发布了 dots。

dots 是一个全天候在线的智能体，采用四个可爱的卡通形象，可以帮助用户规划议程、设计网站、测试应用、修改笔记等。

此外，它会随着时间的推移逐渐了解用户的工作习惯，以及用户想要将注意力集中在哪些方面。它能够查看夜间收到的信息，并在早晨开始一天的工作之前，将所有紧急事项及时通知用户。

dots 还可以帮用户处理生活中的小事，比如订机票、晚餐时间，或者用户一直拖着没做的家装；用户也可以和 dots 语音打电话聊天。

根据 OpenAI 官方说法，dots 还可与 ChatGPT 平台上的 4,000 多款应用协同工作。当用户将设备接入系统时，它将能够使用已连接的相同插件；dots 拥有独立的云端电脑，能在长期使用中从反馈里学习，并全天候为实现用户的目标而工作。

dots 可以接手项目并自主推进，即使它同时还在处理其他几个项目。用户可以不断向它提出新任务和新想法，无需在不同对话间来回切换，也不必逐步指导。

无论通过 ChatGPT、短信、Slack 还是 Teams，用户都能随时联系到 dots。用户可以提问、探索想法、引导工作方向；需要聊一聊、理清思路时，也可以与它进行语音通话。合作越多，dots 就越了解你的偏好、思考方式，以及你心目中好工作的标准。

IT之家从大会获悉，dots 由 OpenAI 的 GPT‑6 Astra 模型提供支持，并内置了多重保护与安全机制。用户可以设置应用和电脑的使用时限，并且可以为智能设备执行的任何操作自定义指令。

每个 dot 都在独立的云端电脑上工作。除非用户选择连接，否则电脑及其中的内容会与它保持隔离。对于受支持的登录方式，dots 可以使用已保存的密码，而不向模型暴露密码。

即使用户没有直接与 dots 协作，它也会始终在后台寻找能帮上忙的事情。OpenAI 将其称为“主动研究”。它通过权限受限的工具使用已连接的应用来开展研究，因此无法发送消息、修改应用内容，也无法控制浏览器或电脑。

用户可以选择 dots 能访问哪些应用，并通过现有的 ChatGPT 应用控制设置管理其权限。dots 从一开始就有内置规则，明确何时可以独立操作，何时需要请求批准。通过自定义规则，用户可以允许特定操作、要求事先批准，或禁止这些操作。

即日起，dots 将在 ChatGPT 中向符合条件的市场⁠内的 Pro 和 Business Premium 用户逐步开放。工作空间管理员启用后，Enterprise 用户即可试用测试版。

Pro 或 Business Premium 套餐已包含首个 dot，无需额外付费。套餐还包含处理更深入工作的额度，发布后的首个月将提供更高限额。

未来，用户将能够按月支付固定费用，添加更多 dot，或提高 dots 的工作速度及可承担的工作量。

与 dots 的对话不会计入 ChatGPT 使用限额。当用户让 dots 在 Codex 或“ChatGPT 工作”中启动或管理任务时，这些任务仍会照常计入使用限额。