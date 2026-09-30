比亚迪：方程豹方程 S 迎来了超预期的预订，预计月销可破 1 万甚至 1.5 万辆

IT之家 9 月 30 日消息，9 月 29 日，比亚迪在 2026 年第一次临时股东会上披露，方程豹刚刚上市的方程 S 迎来了超预期的预订，店端非常热闹，预计方程 S 月销可以破 1 万甚至 1.5 万辆。

股东会上，比亚迪还披露，公司计划未来在海外建 6000 座闪充站，构筑坚实的护城河，结合储能、太阳能业务打造生态链；公司不会只做组装厂，一定要掌握核心技术；而核心技术不只是电池，在智能化下半场，半导体和软件甚至比电池更为重要。

比亚迪还提到了“对年轻人的建议”：“年轻时一定要有远大的梦想，这样才能激励年轻人在遇到困难的时候不放弃，敢于坚持，敢于挑战。公司原来什么都没有，员工人数从几十人到几十万人，期间克服了很多困难，几次差点倒闭。面对困难，我们没有放弃，而是迎接它、拥抱它最终战胜它。”

据IT之家了解，方程 S 是比亚迪旗下品牌方程豹推出的首款轿车车型，方程 S 售价为 18.99 万-22.99 万元，猎装车方程 S GT 售价为 21.99 万-23.99 万元。两款车分别采用轿跑车与猎装车形态，均定位中大型车，与方程豹跑车 Formula X 共享设计语言，并首次搭载云辇-M 智能磁流变悬架，CLTC 工况下最大续航里程达 900 公里，重构轿跑能力结构。

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