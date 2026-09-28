18.99 万元起、最大续航 900km，比亚迪方程豹方程 S 开启交付

IT之家 9 月 28 日消息，比亚迪旗下方程豹宣布方程 S 全国开启交付，该车于 9 月 16 日上市，官方指导价为 18.99 万-22.99 万元。

IT之家注意到，方程 S 的长宽高分别为 5060/1967/1483 毫米，轴距为 2960 毫米。外观配色提供摩登红、动感黄、时尚绿、科技银、硬核黑、潮流粉六种车色，并可选装可撕式百变车漆。

车内配备 128 色氛围灯、内嵌式仪表、尺寸适中的悬浮式中控屏，支持迪迪虾 AI 超级智能体与 CarPlay 互联，并提供 26 英寸 AR-HUD。中央岛台保留物理按键，音响系统来自帝瓦雷。座椅采用运动化设计，零重力云端座椅集成加热、通风、按摩功能，车内还配有车载冰箱。

辅助驾驶方面，方程 S 系列搭载比亚迪天神之眼 B 辅助驾驶系统，依托激光雷达实现高速 NOA、城区 NOA 及自动泊车功能。

动力系统提供两驱与四驱版本：方程 S 两驱版分高低功率调校，最大功率分别为 245 千瓦和 300 千瓦，四驱版综合功率 490 千瓦；方程 S GT 两驱版仅提供 300 千瓦高功率版本，四驱版综合功率同样为 490 千瓦。续航方面，方程 S 最长续航达 900 公里，搭载第二代刀片电池，并支持闪充技术，电量从 10% 充至 70% 仅需 5 分钟，10% 充至 97% 仅需 9 分钟。