Anthropic IPO 招股书曝光：业务高度依赖谷歌、亚马逊等科技巨头

IT之家 9 月 30 日消息，Anthropic 的 IPO 招股书揭示出这家人工智能开发商对于一小部分客户以及科技巨头的依赖程度。该公司正呼吁投资者为其宏大且资本密集的发展计划提供资金，并称这套计划有望重塑全球经济，但招股书同时也点明了公司面临的重大风险。

路透社看到一份 Anthropic 的保密版 IPO 申报文件，文件显示，去年该公司有 47% 的客户销售收入是经由云服务合作方亚马逊以及 Alphabet 旗下的谷歌完成的。这两家企业一方面为这家 AI 企业强力拓展销售渠道、代为向客户收取账款；另一方面它们同时也是 Anthropic 的大额投资方、关键算力供应商，并且在人工智能赛道上属于直接竞争对手。

这份申报文件让外界得以难得地一窥这家企业的内部经营状况。就在几年前，这家公司几乎还不存在；如今凭借大语言模型研发厂商的身份，其正以惊人的速度扩张。Anthropic 此次寻求大约 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.44 万亿元人民币）的估值，并计划在未来数年投入数千亿美元以加快自身业务扩张。

报道称，2025 年该公司营收暴涨 12 倍，接近 46 亿美元（现汇率约合 309.19 亿元人民币）；而营业亏损翻了一倍以上，突破 80 亿美元（现汇率约合 537.73 亿元人民币）。美国市场贡献了接近三分之二的总销售收入。

Anthropic 的营收当中，约 38 亿美元（现汇率约合 255.42 亿元人民币）来自客户按照 Claude 人工智能系统实际使用量付费所产生的收入；订阅业务收入则为 7.89 亿美元（现汇率约合 53.03 亿元人民币）。Anthropic 表示，在可预见的未来，按使用量计费的收入仍将是公司营收的“绝对主要构成部分”。

营收集中度持续走高

申报文件显示，2025 年经由云服务交易市场完成的销售额合计约 21.6 亿美元（现汇率约合 145.19 亿元人民币），占到 Anthropic 全年营收的 47%。

经过测算，该公司向上述平台支付了大约 3.51 亿美元（现汇率约合 23.59 亿元人民币）的渠道分销费用。也就是说，在经由云平台实现的每 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）销售收入当中，云服务商大约可以拿走 16 美分（现汇率约合 1.1 元人民币）。在财务报表里，Anthropic 把渠道合作方的相关费用计入“销售、营销以及合作业务”这一项营业开支。

这笔渠道费用只是日趋循环的资金往来关系当中的一环。亚马逊与谷歌已经向 Anthropic 投入数百亿美元；反过来，这家 AI 企业也签下巨额承诺，向两家采购算力资源。

截至 2025 年底，Anthropic 不可取消的托管与算力采购承诺金额达到 546 亿美元（现汇率约合 3,669.98 亿元人民币）。到 2026 年初，它的全部长期采购承诺总额已经超过 4,170 亿美元（现汇率约合 2.8 万亿元人民币），对应的专用算力规模达到 3.5 吉瓦。

Anthropic 在招股书中将上述合作关系视作自身的一项优势。该公司表示，通过亚马逊、谷歌以及微软的云平台对外提供 Claude 人工智能模型，就可以借力这些平台庞大的销售网络，触达已经在使用这些云服务的存量客户，从而实现大规模的市场渗透；公司认为，如果完全依靠自身直接拓展，很难实现同等规模的扩张速度。

不过该公司同时也承认，对数量有限的合作方与供应商形成依赖，“由此催生复杂的利益格局，有可能引发利益冲突，并进而对我们获取算力资源造成不利影响”。

该公司已于去年 11 月和微软签署一份云计算合作协议。

申报文件提到，云服务商能够看到 Anthropic 的定价以及各项商业条款；这一情况有可能左右云厂商后续分配算力资源的决策，也会影响它们推广 Anthropic 产品的积极性。文件同时指出，这些云厂商本身同样也是 Anthropic 的客户。

伴随着营收快速增长，Anthropic 对于亚马逊和谷歌的依赖还在进一步加深。经由这两家企业完成的销售占比，从 2023 年占营收的 11% 上升至 2024 年的 32%；到去年已经接近一半。

公司的回款也越来越多地经由这些第三方渠道完成。截至 2025 年末尚有 9.09 亿美元（现汇率约合 61.1 亿元人民币）的客户应收款项，其中 60% 的账款是由第三方平台代为收取；该比例在 2024 年时为 42%。Anthropic 发出警示：尽管是由公司直接和客户签署合同，但如果该收款链路出现纠纷或者回款延迟，自身的现金流就会受到冲击。

该公司的客户群体同样存在集中的问题。去年有两家未披露名称的客户，各自贡献了公司 12% 的营收。Anthropic 提示风险：许多头部大客户并没有签署长期协议，随时有可能缩减甚至停止采购支出。

与云厂商之间的合作关系，也使得该公司很难和竞争对手 OpenAI 做财务层面的横向对比。

对于云市场交易模式下的合约（也就是客户通过云服务商的应用市场购买 Claude 服务），Anthropic 按照合约的全部金额确认营业收入。理由是由 Anthropic 负责定价并提供实际服务；而云平台从中分得的收入，则记作一笔营销开支。

路透社曾在 6 月的报道中提到，OpenAI 已经向投资者以及内部员工表示，这套记账方式会让 Anthropic 对外披露的营收虚增数十亿美元。当时 Anthropic 回应路透社称，自身遵循通行会计准则；在交易当中本公司属于“主要履约方”，因此应当按照总额确认收入。