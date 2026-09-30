OpenAI 奥尔特曼：AI 的影响将超过工业革命，当下是进入就业市场的最佳时机

IT之家 9 月 30 日消息，当地时间 29 日，奥尔特曼在旧金山举行的 OpenAI DevDay 大会上宣布推出新 AI 智能体产品 Dots，并描绘了一幅宏大愿景。

据《商业内幕》报道，奥尔特曼同时也对外界理解 AI 的方式提出异议，介绍了 OpenAI 的新产品给他的晨间习惯带来了哪些变化。此次大会上，奥尔特曼发表了一系列独特的观点。IT之家汇总如下：

AI 不该只用来“让经济机器越转越快”

奥尔特曼认为，AI 给世界带来的影响会超过工业革命。工业革命本身是人类历史上最重要的转型之一，因此这是一个相当大胆的判断。在他看来，AI 更应该用来赋予人们能力。“我不认为这项技术存在的目的，只是为了 AI 而让经济机器转得越来越快。我认为我们应该吸取工业革命的教训，更像文艺复兴。”

用 token 衡量 AI“很糟糕”

OpenAI 等公司按照 token 为模型定价，企业客户也逐渐习惯以这种方式购买 AI 使用权限。一些开发者甚至开始 tokenmaxxing（尽可能多地消耗 token），以此让自己在工作中显得更高效。

奥尔特曼认为，从很多方面来说，token 都是一个糟糕的指标。例如，不同模型完成同一个任务时，消耗的 token 数量可能并不相同。换言之，在他看来，token 无法很好地衡量一项任务究竟创造了多少实际价值。

OpenAI 团队曾考虑彻底放弃 token 这个指标，但客户并不赞成。奥尔特曼称，客户希望自己支付的费用能够建立在某种基础之上，而至少目前这个基础仍然是 token。“我们还没有找到更好的办法。”

Dots 帮助奥尔特曼摆脱“脑腐”

奥尔特曼称，可以“合理推测”新的智能体工具 Dots 会运行在 OpenAI 开发的设备中。

目前，Dots 会替奥尔特曼完成部分任务并处理通知，使自己没有以前那么依赖智能手机。早晨醒来后，面对一天的待办事项时，他也会更从容。“我感觉自己终于重新拿回了一部分注意力。我不再像以前那样觉得自己离不开手机。”

他随后提到，如果早晨还要把一夜之间积攒的事情全部过一遍，会让他觉得“脑子像被污染了一样，现在我的 Dot 会直接处理这些事情。”

奥尔特曼仍在寻找自己在 AI 安全领域的定位

随着能力更强的新 AI 模型引发的担忧持续升温，网络安全事件也有所增加，在媒体问答环节，奥尔特曼也被多次问到 AI 安全问题。

奥尔特曼认为，目前围绕 AI 安全的争论两边都有缺陷。一边希望行业继续快速向前，不断增强 AI 能力，基本上也就是淡化安全风险的一方；另一边则有不少人认为，AI 开发应该全面暂停甚至停止。

在奥尔特曼看来，两种路线都可能出问题：一味推进 AI 能力可能引发失控事件，停止 AI 开发则可能造成权力集中。他的主张是，安全保障必须领先于能力发展，同时 AI 的发展仍应继续。“我认为，整个行业需要沿着这条中间路线前进。”

现在是进入就业市场的“最佳时机”

对赶上 AI 热潮、即将毕业的年轻人而言，就业市场是最让人担忧的问题之一。美国人口普查局和劳工统计局的数据显示，6 月美国近期大学毕业生失业率为 5.7%。

一名年轻参会者向奥尔特曼征求建议，奥尔特曼回应称：“我认为，现在是进入就业市场最好的时候，当然，我希望未来任何时候都会比现在更好。”

奥尔特曼认为，那些有关大规模失业的悲观预测，在很大程度上低估了经济未来的增长幅度。“有些类别的工作会彻底消失，但如果你刚刚大学毕业，又是一个有抱负的人，我认为现在很可能是迄今为止历史上最好的时候。”