微信朋友圈贷款广告突然消失、花呗白条等必须和支付工具分开展示，金融产品网络营销新规今起实施

IT之家 9 月 30 日消息，据央视新闻今日报道，最近朋友圈里那些喊着“秒批秒放”“低利率”的贷款广告突然消失了，不少搜索平台的贷款广告也看不到了，就连“贷款中介集体删除朋友圈”都冲上了热搜榜第一。

这些其实和一部新规直接相关。今天（9 月 30 日）起，由中国人民银行等八部门联合印发的《金融产品网络营销管理办法》正式施行。管理办法规定：非金融机构从业人员不能通过公众号、直播、短视频等形式营销金融产品。

今后，那些没有资质的“财经博主”“理财导师”们，再也不能随便给人推荐贷款、基金或者保险了。

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办法还特别指出 ——

不能用“低门槛”“秒到账”“低利率”等话术做营销；

宣传分期付款业务， 不允许只说“首期仅需 9.9 元”的片面宣传 ，必须把总利息、年化利率等全都说明白；

没有取得资质的个人和机构，给网站、手机应用程序、账号等起名时不准用“金融”“融资”“贷款”“借钱”等 27 个金融词汇。

近期有人担心这一新规实施后，“花呗、白条、月付等将从付款页彻底消失”“零钱通、余额宝 9 月 30 日起没法付款了”等。支付宝、微信、美团、抖音等平台都表示，这是典型的误读。根据新规，花呗、白条这类信贷产品，在支付时，必须和银行卡、零钱、余额宝等真正的支付工具分开展示，让人能一眼分清：哪些钱是自己的，哪些是借来的。

从支付宝的支付页面来看，上面是支付宝余额和绑定的银行卡，下面单独一栏是“花呗”，还标明了“信贷”两个字。