消息称 AMD 霄龙 9006 系列服务器 CPU 订单火热：2027 产量已售罄，预估出货 675 万颗

IT之家 9 月 30 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（9 月 29 日）发布博文，报道称渠道消息称 AMD 第六代霄龙（EPYC）服务器处理器的 2027 年产量配额已售罄，目前 AMD 已开始接收 2028 年产量订单。

IT之家昨日报道，第六代 EPYC 9006（代号 Venice）服务器处理器全系共 31 款 sku，覆盖 8 核到 256 核产品，定价从 700 美元到 14,904 美元（IT之家注：现汇率约合 4,705 元到 10 万元人民币）不等，平均售价 7,691 美元（现汇率约合 51,667 元人民币）。

其中，旗舰型号 EPYC 9996 配备 256 个 Zen 6 核心，从而成为 AMD 目前核心数最高的单路 x86 服务器处理器之一。

EPYC 9006 系列处理器采用 Zen 6 与 Zen 6c 架构，分为 SP7 和 SP8 两个平台，覆盖云计算、企业服务器、AI 主机节点及 HPC 等多种场景。

其中，SP7 面向高端数据中心，支持 16 通道 DDR5 内存、MRDIMM 与 RDIMM，最高支持 DDR5-12800，提供 96 条 PCIe 6.0 通道，默认功耗范围为 400W 至 600W。

摩根士丹利预计，2027 年 Venice 出货量可能达到 675 万颗，2026 年约为 125 万颗。该机构援引 31 个 SKU、平均售价 7,691 美元（现汇率约合 51,667 元人民币）的假设，估算对应收入接近 510 亿美元（现汇率约合 3,426.11 亿元人民币）。

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