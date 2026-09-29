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AMD 霄龙 9006 系列服务器 CPU 发布：旗舰 256 核 EPYC 9996 售 14904 美元

2026/9/29 22:33:48 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 29 日消息，AMD 今日正式公布了 EPYC 9006 系列服务器 CPU 的定价，从 700 美元到 14,904 美元（IT之家注：现汇率约合 4,705 元到 10 万元人民币）不等。

第六代 EPYC 9006（代号 Venice）服务器处理器全系共 31 款 sku，覆盖 8 核到 256 核产品。其中，旗舰型号 EPYC 9996 配备 256 个 Zen 6 核心，从而成为 AMD 目前核心数最高的单路 x86 服务器处理器之一。

型号核心线程加速频率基础频率L3 缓存美元定价默认功耗

平台
EPYC  99962565124.1 GHz2.55 GHz1024 MB14904600W (CPU   Power Range: 400W-600W)SP7
EPYC  99661923844 GHz2.9 GHz768 MB14079600W (CPU Power Range: 400W-600W)SP7
EPYC  98461683363.7 GHz2.85 GHz768 MB13114500W (CPU Power Range: 320W-500W)SP7
EPYC  97561282564 GHz3.15 GHz512 MB12498500W (CPU Power Range: 320W-500W)SP7
EPYC  9G76961924.8 GHz3.4 GHz384 MB11622500W (CPU Power Range: 320W-500W)SP7
EPYC  9656961923.7 GHz3.05 GHz512 MB9713400W (CPU Power Range: 220W-400W)SP7
EPYC  9686F961925 GHz3.4 GHz384 MB11434500W (CPU Power Range: 400W-600W)SP7
EPYC  9556641284.3 GHz2.75 GHz384 MB8008300W (CPU Power Range: 220W-300W)SP7
EPYC  9586F641285 GHz3.75 GHz384 MB9701500W (CPU Power Range: 400W-600W)SP7
EPYC  97461282564 GHz2.9 GHz512 MB11679400W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  9736P1282563.7 GHz2.7 GHz256 MB9989360W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  97361282563.7 GHz2.7 GHz256 MB10639360W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  9676F961925 GHz3.1 GHz384 MB10116400W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  9646P961923.7 GHz2.8 GHz256 MB8001300W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  9646961923.7 GHz2.8 GHz256 MB8904300W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  9576F641285 GHz3.55 GHz384 MB9431400W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  9536P641284 GHz3.25 GHz256 MB6595300W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  9536641284 GHz3.25 GHz256 MB7837300W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  9526641283.7 GHz2.75 GHz256 MB7123220W (CPU Power Range: 130W-220W)SP8
EPYC  9476F48965 GHz3.65 GHz192 MB6695330W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  9456P48963.7 GHz3.2 GHz256 MB4628265W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  945648963.7 GHz3.2 GHz256 MB5252265W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  9376F32645 GHz3.8 GHz192 MB4849285W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  9356P32644.5 GHz3.6 GHz192 MB2795250W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  935632644.5 GHz3.6 GHz192 MB3789250W (CPU Power Range: 155W-300W)SP8
EPYC  933632643.7 GHz3.15 GHz128 MB3320195W (CPU Power Range: 130W-220W)SP8
EPYC  9276F24485 GHz3.8 GHz96 MB3512230W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC  925624484.5 GHz2.85 GHz96 MB2501190W (CPU Power Range: 130W-220W)SP8
EPYC  9176F16325 GHz3.9 GHz192 MB3787200W (CPU Power Range: 200W-400W)SP8
EPYC 911616324.5 GHz2.85 GHz48 MB1200160W (CPU Power Range: 130W-220W)SP8
EPYC 90168164.8 GHz3.05 GHz48 MB700130W (CPU Power Range: 130W-220W)SP8

EPYC 9006 系列处理器采用 Zen 6 与 Zen 6c 架构，分为 SP7 和 SP8 两个平台，覆盖云计算、企业服务器、AI 主机节点及 HPC 等多种场景。

其中，SP7 面向高端数据中心，支持 16 通道 DDR5 内存、MRDIMM 与 RDIMM，最高支持 DDR5-12800，提供 96 条 PCIe 6.0 通道，默认功耗范围为 400W 至 600W。

SP7 平台的旗舰型号 EPYC 9996 拥有 256 核 512 线程，最高加速频率可达 4.1GHz，配备 1024MB 的 L3 缓存，官方售价 14904 美元。若采用双路服务器配置，两颗 EPYC 9996 可组成 512 核、1024 线程的平台，仅处理器成本就达到 29808 美元（约合 21.27 万元人民币），还未计算内存及整机成本。

AMD 官方规格显示，旗舰型号的单位核心成本约为每核心 58.2 美元，而 SP7 入门款 64 核 EPYC 9556 售价 8008 美元，每核心约 125 美元，高核心型号在数据中心部署中的成本效率更高。

SP7 系列还推出了两款主打高频率的 F 后缀型号 ——EPYC 9586F 和 EPYC 9686F。这两款处理器均可实现最高 5GHz 加速频率，但需要更高功耗支持，例如 64 核 EPYC 9586F 功耗达到 500W，比同为 96 核的 EPYC 9656 高出 100W。

相比之下，SP8 平台定位更加均衡，该系列 sku 采用 8 通道 DDR5 内存设计，提供 128 条 PCIe 6.0 通道，比 SP7 多出约三分之一，但不支持 MRDIMM。其处理器功耗范围覆盖 130W 至 400W，更适合企业级通用计算和虚拟化部署。

SP8 产品线从 8 核 EPYC 9016 起步，售价仅 700 美元；旗舰 EPYC 9746 则提供 128 核 256 线程，售价为 11679 美元。

SP8 平台还包含带有“P”后缀的单路专用型号，在保持性能一致的情况下进一步降低价格。例如，128 核 EPYC 9736P 比标准版 EPYC 9736 便宜约 6%，32 核 EPYC 9356P 则比普通版便宜约 26%。

另一款较特殊的产品是 16 核 EPYC 9176F。虽然核心数不高，但配备了 192MB 的 L3 缓存，相当于普通 16 核型号 EPYC 9116 的四倍，同时支持最高 5GHz 加速频率。这意味着其每个核心拥有 12MB L3 缓存，更适合按核心数量收费的软件授权场景。

AMD 表示，SP7 平台服务器将于今年第四季度率先上市，SP8 平台将在 2027 年上半年陆续推出。此外，公司还计划于 2027 年进一步推出搭载 3D V-Cache 的 Venice-X 系列，以满足更高缓存需求的 HPC 和科学计算应用。

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