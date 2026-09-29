AMD 霄龙 9006 系列服务器 CPU 发布：旗舰 256 核 EPYC 9996 售 14904 美元

IT之家 9 月 29 日消息，AMD 今日正式公布了 EPYC 9006 系列服务器 CPU 的定价，从 700 美元到 14,904 美元（IT之家注：现汇率约合 4,705 元到 10 万元人民币）不等。
第六代 EPYC 9006（代号 Venice）服务器处理器全系共 31 款 sku，覆盖 8 核到 256 核产品。其中，旗舰型号 EPYC 9996 配备 256 个 Zen 6 核心，从而成为 AMD 目前核心数最高的单路 x86 服务器处理器之一。
|型号
|核心
|线程
|加速频率
|基础频率
|L3 缓存
|美元定价
|默认功耗
|平台
|EPYC 9996
|256
|512
|4.1 GHz
|2.55 GHz
|1024 MB
|14904
|600W (CPU Power Range: 400W-600W)
|SP7
|EPYC 9966
|192
|384
|4 GHz
|2.9 GHz
|768 MB
|14079
|600W (CPU Power Range: 400W-600W)
|SP7
|EPYC 9846
|168
|336
|3.7 GHz
|2.85 GHz
|768 MB
|13114
|500W (CPU Power Range: 320W-500W)
|SP7
|EPYC 9756
|128
|256
|4 GHz
|3.15 GHz
|512 MB
|12498
|500W (CPU Power Range: 320W-500W)
|SP7
|EPYC 9G76
|96
|192
|4.8 GHz
|3.4 GHz
|384 MB
|11622
|500W (CPU Power Range: 320W-500W)
|SP7
|EPYC 9656
|96
|192
|3.7 GHz
|3.05 GHz
|512 MB
|9713
|400W (CPU Power Range: 220W-400W)
|SP7
|EPYC 9686F
|96
|192
|5 GHz
|3.4 GHz
|384 MB
|11434
|500W (CPU Power Range: 400W-600W)
|SP7
|EPYC 9556
|64
|128
|4.3 GHz
|2.75 GHz
|384 MB
|8008
|300W (CPU Power Range: 220W-300W)
|SP7
|EPYC 9586F
|64
|128
|5 GHz
|3.75 GHz
|384 MB
|9701
|500W (CPU Power Range: 400W-600W)
|SP7
|EPYC 9746
|128
|256
|4 GHz
|2.9 GHz
|512 MB
|11679
|400W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9736P
|128
|256
|3.7 GHz
|2.7 GHz
|256 MB
|9989
|360W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9736
|128
|256
|3.7 GHz
|2.7 GHz
|256 MB
|10639
|360W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9676F
|96
|192
|5 GHz
|3.1 GHz
|384 MB
|10116
|400W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9646P
|96
|192
|3.7 GHz
|2.8 GHz
|256 MB
|8001
|300W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9646
|96
|192
|3.7 GHz
|2.8 GHz
|256 MB
|8904
|300W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9576F
|64
|128
|5 GHz
|3.55 GHz
|384 MB
|9431
|400W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9536P
|64
|128
|4 GHz
|3.25 GHz
|256 MB
|6595
|300W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9536
|64
|128
|4 GHz
|3.25 GHz
|256 MB
|7837
|300W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9526
|64
|128
|3.7 GHz
|2.75 GHz
|256 MB
|7123
|220W (CPU Power Range: 130W-220W)
|SP8
|EPYC 9476F
|48
|96
|5 GHz
|3.65 GHz
|192 MB
|6695
|330W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9456P
|48
|96
|3.7 GHz
|3.2 GHz
|256 MB
|4628
|265W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9456
|48
|96
|3.7 GHz
|3.2 GHz
|256 MB
|5252
|265W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9376F
|32
|64
|5 GHz
|3.8 GHz
|192 MB
|4849
|285W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9356P
|32
|64
|4.5 GHz
|3.6 GHz
|192 MB
|2795
|250W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9356
|32
|64
|4.5 GHz
|3.6 GHz
|192 MB
|3789
|250W (CPU Power Range: 155W-300W)
|SP8
|EPYC 9336
|32
|64
|3.7 GHz
|3.15 GHz
|128 MB
|3320
|195W (CPU Power Range: 130W-220W)
|SP8
|EPYC 9276F
|24
|48
|5 GHz
|3.8 GHz
|96 MB
|3512
|230W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9256
|24
|48
|4.5 GHz
|2.85 GHz
|96 MB
|2501
|190W (CPU Power Range: 130W-220W)
|SP8
|EPYC 9176F
|16
|32
|5 GHz
|3.9 GHz
|192 MB
|3787
|200W (CPU Power Range: 200W-400W)
|SP8
|EPYC 9116
|16
|32
|4.5 GHz
|2.85 GHz
|48 MB
|1200
|160W (CPU Power Range: 130W-220W)
|SP8
|EPYC 9016
|8
|16
|4.8 GHz
|3.05 GHz
|48 MB
|700
|130W (CPU Power Range: 130W-220W)
|SP8
EPYC 9006 系列处理器采用 Zen 6 与 Zen 6c 架构，分为 SP7 和 SP8 两个平台，覆盖云计算、企业服务器、AI 主机节点及 HPC 等多种场景。
其中，SP7 面向高端数据中心，支持 16 通道 DDR5 内存、MRDIMM 与 RDIMM，最高支持 DDR5-12800，提供 96 条 PCIe 6.0 通道，默认功耗范围为 400W 至 600W。
SP7 平台的旗舰型号 EPYC 9996 拥有 256 核 512 线程，最高加速频率可达 4.1GHz，配备 1024MB 的 L3 缓存，官方售价 14904 美元。若采用双路服务器配置，两颗 EPYC 9996 可组成 512 核、1024 线程的平台，仅处理器成本就达到 29808 美元（约合 21.27 万元人民币），还未计算内存及整机成本。
AMD 官方规格显示，旗舰型号的单位核心成本约为每核心 58.2 美元，而 SP7 入门款 64 核 EPYC 9556 售价 8008 美元，每核心约 125 美元，高核心型号在数据中心部署中的成本效率更高。
SP7 系列还推出了两款主打高频率的 F 后缀型号 ——EPYC 9586F 和 EPYC 9686F。这两款处理器均可实现最高 5GHz 加速频率，但需要更高功耗支持，例如 64 核 EPYC 9586F 功耗达到 500W，比同为 96 核的 EPYC 9656 高出 100W。
相比之下，SP8 平台定位更加均衡，该系列 sku 采用 8 通道 DDR5 内存设计，提供 128 条 PCIe 6.0 通道，比 SP7 多出约三分之一，但不支持 MRDIMM。其处理器功耗范围覆盖 130W 至 400W，更适合企业级通用计算和虚拟化部署。
SP8 产品线从 8 核 EPYC 9016 起步，售价仅 700 美元；旗舰 EPYC 9746 则提供 128 核 256 线程，售价为 11679 美元。
SP8 平台还包含带有“P”后缀的单路专用型号，在保持性能一致的情况下进一步降低价格。例如，128 核 EPYC 9736P 比标准版 EPYC 9736 便宜约 6%，32 核 EPYC 9356P 则比普通版便宜约 26%。
另一款较特殊的产品是 16 核 EPYC 9176F。虽然核心数不高，但配备了 192MB 的 L3 缓存，相当于普通 16 核型号 EPYC 9116 的四倍，同时支持最高 5GHz 加速频率。这意味着其每个核心拥有 12MB L3 缓存，更适合按核心数量收费的软件授权场景。
AMD 表示，SP7 平台服务器将于今年第四季度率先上市，SP8 平台将在 2027 年上半年陆续推出。此外，公司还计划于 2027 年进一步推出搭载 3D V-Cache 的 Venice-X 系列，以满足更高缓存需求的 HPC 和科学计算应用。