《鬼吹灯》首部 XR 电影作品《鬼吹灯之精绝古城 VR》全感版公布

IT之家 9 月 30 日消息，798 超维视界今日宣布，探险 IP《鬼吹灯》迎来了它的首部 XR 电影作品。10 月 2 日起，798 超维视界 ·VR 院线将全国独家首映《鬼吹灯之精绝古城 VR》全感版。

带上 VR 头显，玩家将化身“新晋摸金校尉”，与胡八一、Shirley 杨、王胖子与陈教授并肩作战，深入尘封千年的西域秘境。

根据官方介绍，在 798 超维视界 ·VR 院线全感外设装置加持下，玩家将能感受到狂风卷沙的触感、悬空浮棺的失重摇曳、尸香魔芋散发出的致幻异香……

此外，还有血色朝阳下的精绝废墟、尸香魔芋的致幻幻境、霸王蝾螈的破水突袭，以及精绝女王的巨瞳凝视等。

秘境之中，宝物与危险并存。面对复杂的机关、未知怪物与诡异幻境，玩家需要观察、判断与行动。是勇往直前还是谨慎探索，每一次选择，都可能改变摸金小队的结局。

IT之家从官方公告获悉，《鬼吹灯之精绝古城 VR》全感版的游玩时长约 40 分钟，由阅文集团 x 维魔科技 x 光万象联合出品，体验地点位于 798 艺术区中二街 798 超维视界 ·VR 院线（10 月 2 日起）。

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