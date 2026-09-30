小米门窗传感器 3 上架：升级隧道磁阻传感器、3 年长续航，众筹价 44 元

IT之家 9 月 30 日消息，小米门窗传感器 3 已上架，将于 10 月 12 日 10 点开启众筹，众筹价为 44 元，建议零售价 49 元。新品主打“一次安装、3 年省心长续航”，围绕门窗、抽屉、柜门等开合状态感知，进一步强化家庭安防与智能联动体验。

IT之家注意到，与前代相比，小米门窗传感器 3 将传感方案升级为隧道磁阻传感器，官方称其较传统霍尔传感器响应更快、功耗更低；续航标称可达 3 年，采用 CR2032 纽扣电池与低功耗设计，电量不足时可通过米家 App 推送低电提醒。功能上，新品支持开合状态查看、感应记录、当日开合次数统计以及开启 / 关闭时长统计；作为对比，上代门窗传感器 2 采用霍尔传感器、提供 1 年续航并配备光照传感器，而三代更强调长续航与开合行为记录。

实际使用中，用户需搭配具备蓝牙 Mesh 网关功能的设备，方可在米家 App 远程查看门窗、抽屉、储物柜等开闭状态与感应记录；异常状态时，App 可推送远程通知。借助小米澎湃智联，传感器可与智能开关、空调伴侣、水浸卫士、温湿度计等设备组成场景：例如开门自动亮灯、开窗联动关闭空调、雨天或湿度过高时提醒关窗等。官方也提示，相关自动化需提前在米家 App 设置，联动设备需单独购买，部分能力以实际使用为准。

设计方面，新品机身小巧轻薄，适用于门窗、抽屉、柜门、收纳箱等窄边空间；机身印有安装方向指引，主体与磁铁对应关系更清晰，以降低反装导致感应失效的概率。