特朗普签署行政令把 AI 改叫 SI，推出美国政府对话式问答网站

IT之家 9 月 30 日消息，美东时间周二（9 月 29 日），美国总统特朗普正式签署行政令，下令所有行政部门和机构使用“超级智能”（Super Intelligence，简称 SI）一词代替人工智能（AI）。

特朗普在行政令中表示：美国创新者开创的非凡技术远超“人工智能”一词初次出现时的设想。当今前沿系统的能力远不止模仿或自动化人类智能的离散方面。它们不断放大人类的创造力，解锁新的创造力形式，使美国人能够实现此前在科学、医学及几乎所有其他人类领域中不可能实现的目标。随着这些能力的不断提升，它们越来越代表着不仅仅是人工智能，更是超级智能的新纪元。

行政令还称，美国联邦政府使用的术语应反映这些技术的变革能力及其为美国人民创造的无限机遇。因此，“超级智能”一词更恰当地反映了这些技术的潜力、潜力和快速发展的能力。因此，特朗普政府的政策是，在法律允许的最大范围内，行政部门应使用“超级智能”和“SI”来替代“人工智能”和“AI”，并且不会承认“人工智能”和“AI”在任何适用环境中的使用。

IT之家注意到，特朗普当天还宣布推出了 America.gov，这是一个为美国人在线访问联邦政府信息或服务的数字入口，他签署了一项行政令，确保美国联邦机构能够与 America.gov 整合。

现在，美国人可以在 America.gov 上提出任何问题，并获得最新的答案。今年晚些时候，美国人将能够在 America.gov 上完成护照续签和医疗保险注册等任务，而不必再被送回“一堆迷宫般的网站”。随着机构整合，更多服务将逐步部署到 America.gov。