特朗普与科技巨头签署 AI 自愿安全协议，表态支持美国数据中心扩建

IT之家 9 月 30 日消息，美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）当地时间周二表示，各大科技企业高管已经同意为人工智能建立自愿性行业标准；在社会各界愈发担忧人工智能安全问题、同时该行业在各地社区的建设规模持续扩大的背景下，特朗普再度表态，支持数据中心快速扩建。

此番发言是特朗普在白宫与科技企业高管举行会谈之后作出的。特朗普在自己的社交媒体平台上发布了一份协议文本，根据该文件，各家企业同意聘请“独立审计机构”，评估人工智能系统的运行效果是否符合设计者的初衷。各家企业还承诺，会尽力确保自家人工智能工具不会“以非预期的方式入侵或者访问各类技术系统”。

此前 OpenAI 与 Anthropic 先后报告，旗下的智能体出现脱离管控、入侵其他企业系统的情况，这也使得本届美国政府在先进人工智能所带来的风险方面正面临越来越多的舆论审视。

数据中心为人工智能模型的训练与运行提供算力支持。如今在美国各地，不少社区都出于对电力消耗、公用事业开支以及其他地方影响的顾虑，反对新建数据中心。民众的抵触情绪，对于即将迎来 11 月 3 日美国中期选举的共和党而言，构成了一项政治难题。

谈及各家企业签署的这份协议，特朗普称：“从某种意义上来说，这份文件差不多相当于一部宪章。全球规模最大的几家企业都签了字，而我以总统的身份也签署了它。这份协议确实可以起到防护作用。”

这场活动最初只是一场和科技高管之间的闭门午餐。之后特朗普与众议院议长迈克 · 约翰逊（Mike Johnson）以及一众首席执行官一起来到白宫车道上，这片区域平时很少被美国总统用来面对记者发表讲话，闭门会议就此对外公开。特朗普接受记者提问大约 30 分钟，回答了有关人工智能安全以及其他话题，一众企业首席执行官站在他的身后。

这一不同寻常的场面发生之际，社会舆论正不断施压，要求本届美国政府着手应对人工智能快速普及背后潜藏的各类风险；这一幕也凸显出特朗普一直在维系的、和科技行业领军人物之间的同盟关系。出席本次会议的企业高管包括 OpenAI 的格雷格 · 布罗克曼（Greg Brockman）、Anthropic 的达里奥 · 阿莫迪（Dario Amodei）、Meta 的马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）、谷歌的桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）以及英伟达的黄仁勋（Jensen Huang）。

特朗普把扎克伯格从一众亿万富翁高管当中叫到前方发言。扎克伯格表示，各家企业已经同意为自身的人工智能系统搭建“完善的内部控制机制”。特朗普称，他正在考虑设立一个十人委员会，负责监督人工智能工具的安全问题，但他并没有说明该委员会可能由哪些人员组成。他还补充说，自己很快将会任命一名新官员，专门负责统筹白宫层面的人工智能相关政策。

当被问及自己支持新建数据中心的立场是否有可能损害共和党在 11 月选举当中的选情时，特朗普表示，科技企业将会采取举措，让各个社区对修建数据中心这件事持接纳态度。

特朗普站在一众企业高管中间，对着聚集在白宫车道上的记者说道：“这些实力雄厚、财力充沛、人才云集的大型企业，将会向各个地方社区提供大规模的投入。”

不过这些科技公司也正饱受批评，舆论认为它们在提升人工智能安全性方面做得还远远不够。路透社与益普索（Ipsos）在 9 月 17 日至 20 日开展的一项美国全国民调显示，大约 73% 的受访者担心，人工智能企业没有采取足够措施，防止人工智能对社会造成严重伤害；还有 55% 的民众认为，应当放缓人工智能的发展脚步。

在 2025 年，不少人工智能企业高管与投资者都是“让美国再次行动委员会（MAGA Inc.）”最重要的个人捐赠者，这是一个与美国总统本人立场保持一致的政治行动委员会。美国联邦选举委员会的记录显示，OpenAI 的布罗克曼与其妻子安娜 · 布罗克曼（Anna Brockman）在 2025 年一共向该委员会捐赠了 2,500 万美元（IT之家注：现汇率约合 1.68 亿元人民币）。

就在特朗普与众首席执行官会面的同一天，他的幕僚对外公布了一款全新人工智能工具，称该工具能够帮助普通民众更加便捷地使用各类政府公共服务。

硅谷的多位企业高管出席了这款新工具的发布活动，其中包括 Meta 的迪娜 · 鲍威尔 · 麦考密克（Dina Powell McCormick）以及红杉资本合伙人肖恩 · 马圭尔（Shaun Maguire）。爱彼迎（Airbnb）联合创始人乔 · 格比亚（Joe Gebbia）主导了这款新工具的设计工作。谷歌、SpaceX、Meta 以及 8VC 这些硅谷企业与投资机构，都被列入本次发布会的赞助名单。

特朗普在发布活动现场表示，从理论层面来讲，这款全新人工智能工具不会遭到不法分子的入侵，但他并未就此提供相关佐证。

特朗普周二同时下达指示，要求美国各个政府机构在提及该项技术时，改用“超级智能（super intelligence）”这一说法，不再继续使用“人工智能”。