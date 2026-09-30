苹果 Apple Pay 登陆印度市场，初期仅支持一家银行

IT之家 9 月 30 日消息，据 TechCrunch 报道，苹果已于当地时间周二在印度正式推出 Apple Pay 服务。首家合作银行是印度第三大私营银行 Axis 银行。印度本土市场长期由政府支持的统一支付接口（UPI）占据主导，历经数年耽搁之后，苹果终于把这项支付服务落地到这个全球人口最多的国家。

初期上线的服务范围较为有限，Apple Pay 仅支持 Axis 银行符合条件的 Visa 与万事达（Mastercard）卡片，暂不支持印度本土的 RuPay 支付网络。同时，只有已经完成适配的商户以及支付终端才可以受理该服务。

印度普及度极高的统一支付接口（UPI）系统允许消费者无需银行卡即可完成银行账户之间的即时转账；与之不同，Apple Pay 依旧是以银行卡为基础，需要各家发卡机构以及支付基础设施服务商分别完成对接，因此大范围铺开落地的难度更高。知情人士透露，苹果提出的商务合作条件，也已经成为印度几家大型银行谈判过程中的症结所在。

知情人士称，苹果希望从每一笔交易当中收取大约 20 个基点（0.2%）的手续费。而整个支付环节的利润空间大约仅有 40 至 50 个基点（0.4%‑0.5%），这笔费用会分走相当一部分收益。相关人士表示，这套收费模式大体上和 Apple Pay 在其他市场的商业逻辑保持一致。一位知情人士向 TechCrunch 透露，由于商务条款谈判仍在继续，印度住房开发金融公司银行（HDFC Bank）、印度工业信贷投资银行（ICICI Bank）以及印度国家银行信用卡（SBI Card）都不会在本次首发阶段支持 Apple Pay。

IT之家注意到，Apple Pay 所进入的印度支付市场，和美国以及其他高度依赖银行卡的经济体有着显著区别。印度数字支付的蓬勃发展主要依托统一支付接口（UPI）这套政府背书的系统，用户可以直接在不同银行账户之间划转资金。

印度绝大多数的数字支付交易都经由 UPI 完成，扫码直接从银行账户扣款付款已经成为当地人日常生活常态。与此相反，Apple Pay 初期瞄准的只是规模小得多的银行卡支付市场。

即便如此，Apple Pay 依旧有望吸引印度规模持续扩张的 iPhone 用户群体。这类用户大多收入更高，也更倾向于使用高端信用卡。尽管 UPI 牢牢占据市场主导地位，但这批用户的存在，会使得各家银行难以忽视 Apple Pay 这项服务。

就算 Apple Pay 最终只是一项小众业务，从商业收益角度来看，印度市场对苹果依旧具备重要意义。知情人士表示，这家 iPhone 厂商可以通过收取交易手续费，找到另一条路径，把本国不断扩大的 iPhone 用户基数转化为收入。

知情人士介绍，上线初期，符合资格的 Axis 银行用户可以将本人信用卡添加到苹果钱包（Wallet）应用当中，既可以在线上购物时使用 Apple Pay 付款，也能够在适配的终端上完成非接触刷卡支付。

知情人士表示，如果一台支付终端所属的独立支付服务商已经完成适配，就可以受理 Apple Pay；但倘若另一台终端的收单银行尚未开通该服务，则交易就会失败。这也就意味着在初期推广阶段，即便是持有支持卡片的用户，也可能遇到部分商户无法付款的情况，受理情况参差不齐。

本次落地上线，进一步完善了苹果在印度持续扩张的业务版图。苹果一直在当地扩大 iPhone 的销售规模、推进本地生产建设以及拓展线下零售门店。根据 Counterpoint 研究机构此前发布的报告，按销售金额统计，2025 年苹果在印度智能手机市场的份额达到 28%，上一年该数值为 23%。

印度目前已经承担全球大约四分之一的 iPhone 产能。印度《商业标准报》（Business Standard）上个月援引一名印度政府官员的消息称，未来五年之内，这一占比有可能进一步提升至 30%‑35%。