戴森 AI 电动牙刷 CamaraJet 一度“下架”，官方承认早期批次产品存在渗水故障

IT之家 9 月 30 日消息，据彭博社今天（30 日）报道，戴森确认，新推出的 CameraJet 可视成像牙刷早期一个批次因渗水发生故障。

这也是戴森首次说明 CameraJet 为何一度从零售渠道消失。CameraJet 售价 499 美元（IT之家注：现汇率约合 3,352 元人民币），通过 AI 和内置摄像头实时提供刷牙反馈。名称中的“Jet”来自牙刷喷出的漱口水水流，水流会对准牙菌斑，起到类似牙线的清洁作用。上市后不久，陆续有消费者在社交媒体上反映产品故障，有些牙刷甚至使用几分钟便突然停止工作。

戴森提供的声明称，一个批次的喷射管在生产环节出现问题，存在渗水风险，影响了少量产品的性能。出现故障后，喷射管内的水可能漏进牙刷其他部位。

戴森随后将受影响的库存单独隔离，CameraJet 因此一度断货。发言人称，目前 CameraJet 已全面投产，并开始向合作伙伴供货。

作为戴森历时多年研发的首款牙刷，CameraJet 原本承载着一次重要的新品发布。但 9 月 1 日上市后不久，百思买等大型零售商便从官网撤下了这款产品。

一名了解情况的人士称，戴森内部部分员工对事件的处理方式感到不满。CameraJet 发布当天，一些戴森管理人员很快在社交媒体上称赞这一项目，但消费者开始要求戴森作出解释后，这些人便不再发声。

最新声明中，戴森发言人向买到故障产品的消费者致歉：“我们辜负了忠实顾客，对此深感抱歉，我们会尽一切努力为他们提供支持。”

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