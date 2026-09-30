极氪：没有开发换电车型的规划，聚焦超快充与电混

IT之家 9 月 30 日消息，在吉利控股集团与蔚来公司达成充换电领域战略合作后，市场开始关注极氪是否会顺势开发换电车型。对此，极氪方面 9 月 29 日晚给出明确回应：极氪没有开发换电车型的规划。

极氪表示，未来的产品路线仍将聚焦两大方向：一是具备超快充能力的纯电车型，二是行业首创的浩瀚超级电混车型，通过极致的补能技术与产品体验，为用户带来科技豪华出行体验。

极氪表示，在纯电方向上，极氪拥有目前业内领先的全栈 900V 高压架构，具备充电更快、性能更强、能耗更低的特点。以纯电车型焕新极氪 001 为例，电量从 10% 充到 70% 的平均时间只需 4 分 30 秒，刷新了全球量产车充电最快的纪录。

官方注释称，这一成绩来自搭载 95 度神盾金砖电池的焕新极氪 001 在吉利智充站使用极速充的平均充电时间；该功能将率先在焕新极氪 001 上推送，后续通过 OTA 推送实现。

在超级电混方向上，极氪 9X 满油满电的最大综合续航达 1250 公里，纯电续航最长可达 380 公里，电量从 20% 充到 80% 最快仅需 9 分钟。

极氪表示，将继续加大投入，持续提升用户在多场景下的补能效率。

据IT之家 9 月 28 日报道，蔚来集团与吉利控股集团正式达成充换电领域的全面战略合作，双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络。

根据双方达成的协议：