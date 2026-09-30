R 星剧透《GTA 6》更多玩法：玩家能打网约车、刷 SNS、健身……

IT之家 9 月 30 日消息，随着《GTA 6》发售日临近，Rockstar 开始加大宣传力度。《GTA 6》今天登上《Game Informer》最新一期封面，R 星进一步披露了天气系统和地图等方面的细节。

R 星确认，《GTA 6》的地图规模超过其此前制作的所有游戏，面积达到《GTA 5》的两倍，细节密度也大幅增加。整个地图分为六大区域，分别是雷奥奈达礁岛群、大草泽、盖尔霍恩港、安柏西亚、卡拉加山国家公园和罪恶城。

R 星开发负责人亚伦 · 加布特说：“这个新世界不一样。我们对每个部分都反复打磨，从屋顶、小巷到建筑内部，以及介于其间的一切。室内场景的数量达到一定规模后，你会开始觉得这些建筑无论内外都更加真实。整个世界浑然一体，内容十分密集，每个部分都保留了手工打造的质感。”

R 星今天还公布了更多世界和玩法细节。玩家可以通过网约车快速旅行，并在途中与随机 NPC 交谈；可以浏览游戏内社交平台 Snapmatic（IT之家注：与现实生活中的 Instagram 或 TikTok 等类似）；可以追踪动物、狩猎稀有猎物。游戏收录近 200 种动物，玩家还能参加水肺潜水、划皮艇、健身等活动。

《GTA 6》数字版定于 2026 年 11 月 19 日登陆 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5。收藏版也会同步推出，但不包含游戏本体。实体原声带同样得到官宣，CD 和黑胶版均已开放预购。

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