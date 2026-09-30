小米“米家冰箱 Pro 439L 法式自动制冰”开售，4999 元

IT之家 9 月 30 日消息，小米今日宣布，米家冰箱 Pro 439L 法式自动制冰现已开售，售价 4999 元，国补到手价 4249.15 元。

该冰箱支持 -30℃ 深冷瞬冻，运行噪音 32 分贝，日均耗电 0.69 度，压缩机提供 10 年包修服务。它还支持四档可调变温空间，可切换母婴、干货、零度、果蔬四种模式。配备水分子筛高保湿技术，果蔬保湿鲜存 7 天；支持 -30℃ 深冷瞬冻。

其机身宽度 702mm，深度 597mm，占地面积 0.42m²，相比前代老款减少 7.1%。容积率提升至 54.40%，总容量保持 439L。

这款冰箱采用双系统设计，冷藏冷冻独立制冷；支持全自动制冰，最快 55 分钟制出实心厚冰；支持全链路抗菌，支持 3 分钟自清洁，抗菌率 99%，并支持手机智能提醒和预约制冰。

健康方面，它搭载全域离子净化技术，可实现 3 分钟净味、2 分钟除菌，除菌率 99.9999%，可去除异味、乙烯、病菌、农残，抑制食材腐败。

IT之家附这款新品详细参数：

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