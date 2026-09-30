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2027 款广汽埃安 i60 上市首月订单突破 20181 台，限时焕新价 10.68 万元起

2026/9/30 15:59:30 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream华南吴彦祖不一样的体验 的线索投递！

IT之家 9 月 30 日消息，广汽埃安今日宣布，2027 款埃安 i60 上市即热销，首月订单突破 20181 台，限时焕新价 10.68 万元起。

据IT之家此前报道，广汽埃安旗下 2027 款埃安 i60 于 9 月 15 日上市，共推出 6 款车型，限时焕新价 10.68 万元起。同时，2026 款 530 宁德时代标准版限时焕新价 10.36 万元。

  • 520 宁德版车型：指导价 11.48 万元，限时焕新价 10.68 万元

  • 520 宁德激光版车型：指导价 12.68 万元，限时焕新价 11.88 万元

  • 700 长续航版车型：指导价 12.98 万元，限时焕新价 12.18 万元

  • 700 激光雷达版车型：指导价 13.98 万元，限时焕新价 13.18 万元

  • 1738 超级增程版车型：指导价 13.28 万元，限时焕新价 12.48 万元

  • 1738 激光雷达版车型：指导价 14.28 万元，限时焕新价 13.48 万元

2027 款埃安 i60 整体造型与在售车型基本保持一致，前脸采用新能源车型常见的封闭式设计，搭配贯穿式灯带；侧面为悬浮车顶造型，配备半隐藏式门把手；内饰方面的设计同样延续在售车型，采用了简约化设计风格，新车从现款车型的 14.6 英寸中控屏升级为 15.6 英寸 2.5K 中控屏。

该车提供纯电版和增程版可选，其中纯电版搭载前置永磁同步驱动电机，最大功率为 165 千瓦，峰值扭矩为 205 牛 · 米。并提供 56.68 千瓦时和 77.65 千瓦时电池组可选，对应 CLTC 纯电续航里程为 520 公里和 700 公里。

增程版本车型搭载 1.5L 增程器，并配备前置永磁同步驱动电机，电机最大功率为 160 千瓦，峰值扭矩为 235 牛 · 米。电池方面，增程版全系标配 45.37 千瓦时电池组，CLTC 纯电续航里程为 350 公里，综合续航里程为 1738 公里。

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关键词：广汽埃安埃安 i60

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