2027 款广汽埃安 i60 上市首月订单突破 20181 台，限时焕新价 10.68 万元起

IT之家 9 月 30 日消息，广汽埃安今日宣布，2027 款埃安 i60 上市即热销，首月订单突破 20181 台，限时焕新价 10.68 万元起。

据IT之家此前报道，广汽埃安旗下 2027 款埃安 i60 于 9 月 15 日上市，共推出 6 款车型，限时焕新价 10.68 万元起。同时，2026 款 530 宁德时代标准版限时焕新价 10.36 万元。

520 宁德版车型：指导价 11.48 万元，限时焕新价 10.68 万元

520 宁德激光版车型：指导价 12.68 万元，限时焕新价 11.88 万元

700 长续航版车型：指导价 12.98 万元，限时焕新价 12.18 万元

700 激光雷达版车型：指导价 13.98 万元，限时焕新价 13.18 万元

1738 超级增程版车型：指导价 13.28 万元，限时焕新价 12.48 万元

1738 激光雷达版车型：指导价 14.28 万元，限时焕新价 13.48 万元

2027 款埃安 i60 整体造型与在售车型基本保持一致，前脸采用新能源车型常见的封闭式设计，搭配贯穿式灯带；侧面为悬浮车顶造型，配备半隐藏式门把手；内饰方面的设计同样延续在售车型，采用了简约化设计风格，新车从现款车型的 14.6 英寸中控屏升级为 15.6 英寸 2.5K 中控屏。

该车提供纯电版和增程版可选，其中纯电版搭载前置永磁同步驱动电机，最大功率为 165 千瓦，峰值扭矩为 205 牛 · 米。并提供 56.68 千瓦时和 77.65 千瓦时电池组可选，对应 CLTC 纯电续航里程为 520 公里和 700 公里。

增程版本车型搭载 1.5L 增程器，并配备前置永磁同步驱动电机，电机最大功率为 160 千瓦，峰值扭矩为 235 牛 · 米。电池方面，增程版全系标配 45.37 千瓦时电池组，CLTC 纯电续航里程为 350 公里，综合续航里程为 1738 公里。