快手高管调整：创始人程一笑兼任社科线负责人，于越转任可灵 CEO

IT之家 9 月 30 日消息，据申妈的朋友圈，快手发布公告，宣布高管分工调整：快手创始人兼首席执行官程一笑将兼任社区科学线负责人；原社区科学线负责人于越转任可灵 AI 公司董事兼首席执行官，未来将专注于可灵 AI 的经营管理。

程一笑在随后发布的全员信中表达了对于越的感谢，并表示可灵始终是快手 AI 战略的核心布局，未来仍将与快手各业务协同共生、价值共赢。

据IT之家此前报道，快手可灵 AI 宣布，Kling 4.0 将于 10 月正式上线。其中，Kling 4.0 Flash 于 9 月 28 日率先开放小范围体验。

Kling 4.0 支持 4K、1080p 的 10-bit HDR 格式输出；单次输入最多 10 张图片、5 段视频及 7 个主体，在同一生成任务组合使用；支持单次生成视频最长可达 30 秒，支持长镜头与连续叙事。

此外，快手今日还宣布成立跨事业部虚拟组织「企业 AI 生产力」，负责基础办公系统基座的稳定运行，统筹通用 Agent、企业上下文体系和企业信息系统的统一建设。

相比其他互联网企业整合办公套件和通用 Agent 的做法，快手进一步将内部信息系统纳入此次统一建设范围内。