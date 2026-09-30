古尔曼：苹果计划于 10 月 13 日大举进军智能家居市场，首发智能家居控制中枢及 2027 款 Apple TV、HomePod mini

IT之家 9 月 30 日消息，彭博社马克 · 古尔曼刚刚报道称，苹果计划于当地时间 10 月 13 日大举进军智能家居市场，届时将推出旗下首款智能家居控制中枢（Home Hub）产品，以及 2027 款 HomePod mini 和新款 Apple TV。

这将是苹果新任 CEO 约翰 · 特努斯上任后的一次关键产品线扩张。苹果希望借助新一代 Siri AI，将智能家居设备与其现有生态进一步连接。

苹果首款智能家居控制中枢将采用约 6 英寸的方形显示屏，支持壁挂和桌面摆放。

其中，代号 J490 的桌面版配有圆形金属底座，屏幕则通过金属支臂连接，用户可以手动调整俯仰角度；机身采用灰色铝制外壳，并通过 USB-C 接口供电。

壁挂版代号为 J491，屏幕下方配有一块较薄的方形底座，用于容纳扬声器和麦克风。与桌面版一样不内置电池，需要外接供电。

这款设备的主要特点之一是支持家庭成员识别。它可以通过语音或面部识别判断当前使用者，并根据对应的 Apple 账户展示联系人、信息、日历、备忘录以及个性化应用布局。当另一名家庭成员靠近时，界面可以自动切换；访客模式下则会隐藏个人信息。

消息人士称，其面部识别的准确性低于 iPhone（Face ID）。如果用户开启二次身份确认选项，它还可以要求用户通过 iPhone 完成二次认证。当设备无法准确识别用户时，iPhone 也可以作为备用方式完成验证。

在光线较暗的环境中，该设备会通过屏幕周围的虚拟白色环形灯进行补光（照亮摄像头附近区域），以帮助识别使用者。由于产品主要固定放置在室内，因此仅配备一颗前置 FaceTime 摄像头，没有后置摄像头。

按照苹果的计划，用户可在家中不同位置部署多台设备，可用于控制恒温器、门锁等智能家居产品，也可以承担视频通话、类似对讲机的家庭通信、音乐播放以及播放 iCloud 上的幻灯片等功能。

厨房预计也是该设备的重要使用场景。用户可以通过语音查询食谱、观看视频，或者在烹饪过程中进行 FaceTime 通话。据介绍，该设备的扬声器和麦克风位于底座内，整体厚度约与 iPhone 相当。

在外观设计上，桌面版采用圆角方形屏幕和黑色边框，底座周围布置多圈扬声器开孔。整体造型类似 2002 年的 iMac G4，即显示屏安装在半球形底座上。设备没有电源键和音量键，必须一直连接电源。

古尔曼称，J490 的系统 UI 融合了 Apple Watch、Apple TV 和 iPad 的设计元素，包括类似 iPad 的应用布局、Apple Watch 风格图标，以及用于显示股票、日历和天气信息的 iPhone 风格小组件。

设备闲置时可显示照片幻灯片和时钟，而且部分时钟采用类似“熔岩灯”的视觉效果，时间以数字形式叠加显示。用户可以从时钟或照片界面向上滑动进入应用启动器，并通过长按调整壁纸、应用和小组件的位置。

其预装 App 包括日历、信息、照片、FaceTime、备忘录、提醒事项、音乐和播客等。其中，信息应用采用类似 iPad 的双栏设计，用户点击左侧会话列表后，右侧区域显示具体对话内容。

▲ Amazon Echo

此外，苹果届时还将推出新款 HomePod mini。这将是该产品自 2020 年发布以来的首次硬件更新，整体外观预计保持不变，但会采用新款处理器，以支持新一代 Siri AI。据称，新款 HomePod mini 还将增加绿色、粉色等配色。另外，苹果也在计划在推出尺寸更大的 HomePod 迭代版。

Apple TV 也将迎来 2022 年以来的首次更新，预计同样沿用现有外观，但会换用更快的处理器，以满足新一代 Siri AI 的需求。

很显然，苹果新一代智能家居产品的核心能力均来自新一代 Siri AI。该系统可结合用户个人数据回答问题，同时支持联网搜索获取信息，还能够自然地控制其它 Apple 设备、智能家居产品和应用。

由于 Siri AI 的开发进度多次延期，苹果原本计划在更早时间推出这批智能家居设备，但产品发布也随之推迟。随着新一代 Siri 登陆 iPhone、iPad、Mac 等设备，苹果也终于具备推出相关硬件的条件。

除上述硬件外，苹果还在继续扩展智能家居生态，进一步完善 HomeKit，并与第三方厂商合作开发适配 Siri AI 家庭平台的新型联网设备。IT之家后续将保持关注。

苹果还在开发一款代号 J450 的隐私型家庭安防摄像头和传感器，可判断人员所在房间，但不会进行视频录制。

除 J490 外，苹果还在开发更高级的智能家居控制中枢版本，该产品配备更大的 9 英寸屏幕，并可通过机械臂移动屏幕，甚至可以实现 360° 旋转。当然，该产品仍处于开发早期，具体发布时间尚未确定。