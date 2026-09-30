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清华大学跻身 THE 2027 全球大学第 11 名及亚洲第一，亚洲高校首次超越欧洲

2026/9/30 21:41:42 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 咩咩洋 的线索投递！

IT之家 9 月 30 日消息，英国《泰晤士高等教育》（THE）今日公布 2027 年度世界大学排名。

清华大学排名升至全球第 11 位，成为亚洲排名最高的高校，并首次超过欧洲大陆排名最高的瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）。这是亚洲高校首次在该榜单中超过欧洲大陆高校。

本次排名共纳入来自 118 个国家和地区的 2297 所大学。英国牛津大学连续第 11 年位居榜首，麻省理工学院（MIT）排名第二，普林斯顿大学与斯坦福大学并列第三。全球前十名仍全部由英国和美国高校占据，其中美国高校占据 7 席。

前 15 名
学院

国家

今年排名

去年排名

牛津大学

英国

1

1

麻省理工学院

美国

2

2

普林斯顿大学

美国

3

3

斯坦福大学

美国

3

5

剑桥大学

英国

5

3

哈佛大学

美国

6

5

加州理工学院

美国

7

7

伦敦帝国理工学院

英国

8

8

加州大学伯克利分校

美国

9

9

耶鲁大学

美国

9

10

清华大学中国1112
苏黎世联邦理工学院瑞士1211
北京大学
中国1313
宾夕法尼亚大学
美国1414
新加坡国立大学新加坡1517

清华大学此前已连续 3 年位列全球第 12 名，此次升至第 11 名。北京大学排名第 13 位，新加坡国立大学升至第 15 位，这意味着亚洲高校首次有 3 所大学同时进入全球前 15 名。

从全球排名前 200 名的高校数量来看，中国今年共有 17 所高校进入这一范围，较去年增加 4 所。其中 71% 的中国高校排名有所提升。美国则有 53 所高校进入前 200 名，比上一年度减少 2 所，为美国近年来的较低水平。

日本方面，东京大学从上一年度的第 26 位下降至第 27 位，京都大学从第 61 位下降至并列第 62 位。今年共有 112 所日本高校进入 THE 世界大学排名。THE 表示，日本高校整体排名出现下滑迹象。

THE 世界大学排名主要依据 17 项绩效指标，从教学、研究环境、研究质量、产业合作和国际化程度等维度对高校进行评估。

IT之家注：THE 世界大学排名与 QS 世界大学排名采用不同评价体系，因此不同榜单中的高校名次不能直接进行横向比较。

THE 在此次排名分析中指出，亚洲高校整体表现正在回升，东亚和东南亚高校的进步主要受到研究相关指标改善的推动。该机构认为，亚洲高校在全球高等教育体系中的影响力正在增强。

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关键词：THE 世界大学排名清华大学

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