清华大学跻身 THE 2027 全球大学第 11 名及亚洲第一，亚洲高校首次超越欧洲

IT之家 9 月 30 日消息，英国《泰晤士高等教育》（THE）今日公布 2027 年度世界大学排名。

清华大学排名升至全球第 11 位，成为亚洲排名最高的高校，并首次超过欧洲大陆排名最高的瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）。这是亚洲高校首次在该榜单中超过欧洲大陆高校。

本次排名共纳入来自 118 个国家和地区的 2297 所大学。英国牛津大学连续第 11 年位居榜首，麻省理工学院（MIT）排名第二，普林斯顿大学与斯坦福大学并列第三。全球前十名仍全部由英国和美国高校占据，其中美国高校占据 7 席。

前 15 名

学院 国家 今年排名 去年排名 牛津大学 英国 1 1 麻省理工学院 美国 2 2 普林斯顿大学 美国 3 3 斯坦福大学 美国 3 5 剑桥大学 英国 5 3 哈佛大学 美国 6 5 加州理工学院 美国 7 7 伦敦帝国理工学院 英国 8 8 加州大学伯克利分校 美国 9 9 耶鲁大学 美国 9 10 清华大学 中国 11 12 苏黎世联邦理工学院 瑞士 12 11 北京大学

中国 13 13 宾夕法尼亚大学

美国 14 14 新加坡国立大学 新加坡 15 17

清华大学此前已连续 3 年位列全球第 12 名，此次升至第 11 名。北京大学排名第 13 位，新加坡国立大学升至第 15 位，这意味着亚洲高校首次有 3 所大学同时进入全球前 15 名。

从全球排名前 200 名的高校数量来看，中国今年共有 17 所高校进入这一范围，较去年增加 4 所。其中 71% 的中国高校排名有所提升。美国则有 53 所高校进入前 200 名，比上一年度减少 2 所，为美国近年来的较低水平。

日本方面，东京大学从上一年度的第 26 位下降至第 27 位，京都大学从第 61 位下降至并列第 62 位。今年共有 112 所日本高校进入 THE 世界大学排名。THE 表示，日本高校整体排名出现下滑迹象。

THE 世界大学排名主要依据 17 项绩效指标，从教学、研究环境、研究质量、产业合作和国际化程度等维度对高校进行评估。

IT之家注：THE 世界大学排名与 QS 世界大学排名采用不同评价体系，因此不同榜单中的高校名次不能直接进行横向比较。

THE 在此次排名分析中指出，亚洲高校整体表现正在回升，东亚和东南亚高校的进步主要受到研究相关指标改善的推动。该机构认为，亚洲高校在全球高等教育体系中的影响力正在增强。