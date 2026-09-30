三星 Galaxy Tab S12+/S12 Ultra 平板发布：天玑 9500 芯片，12.6/14.6 英寸 AMOLED 大屏

IT之家 9 月 30 日消息，三星电子今天宣布推出 Galaxy Tab S12 系列平板，包含 Tab S12+ 和 Tab S12 Ultra 两个机型。两款机器均采用轻薄设计，提供更强性能和全新 AI 功能，10 月 7 日起陆续在全球各地上市。
据介绍，三星 Galaxy Tab S12 系列平板配备沉浸式显示屏，附赠符合人体工学设计的 S Pen 手写笔，可轻松记录笔记，满足工作和学习要求。其中，Tab S12 Ultra 机身厚度仅 5.1mm，是三星迄今为止最薄的平板。
规格方面，Galaxy Tab S12+ 平板配备 12.6 英寸屏幕，Ultra 提供 14.6 英寸大屏。两款机型均为 AMOLED 2X 屏幕，最高亮度可达 1600nits，可在室外呈现清晰画面。配备四扬声器系统，支持空间音频，带来更加沉浸的观影、听音体验。
同时，Galaxy Tab S12 系列平板均配备天玑 9500 芯片，最高可选 16GB 内存、1TB 存储，支持 microSD 卡扩容。新机采用全新 3D 均热板，为长时间高负载工作提供充足散热，具备 IP68 级防水防尘能力，可应对各种环境。
此外，这两款平板均运行基于 Android 17 的 One UI 9 操作系统，为大屏幕打造灵活工作空间。例如用户可使用 Multi Window 将一块屏幕分为三个区域，运行 3 个 App。新机将随附半年 Google AI Pro 试用权益，可使用 Gemini、Gemini Notebook 等应用。
IT之家附两款平板详细参数如下：
|Galaxy Tab S12 Ultra（14.6 英寸）
|Galaxy Tab S12+（12.6 英寸）
|尺寸
|208.5 × 326.3 × 5.1 毫米
|187.8 × 289.5 × 5.3 毫米
|重量
|692 克（Wi-Fi），695 克（5G）
|553 克（Wi-Fi），555 克（5G）
|操作系统
|Android 17、One UI 9
|Android 17、One UI 9
|屏幕
|14.6 英寸，2960 × 1848，120Hz，Dynamic AMOLED 2X
|12.6 英寸，2800 × 1752，120Hz，Dynamic AMOLED 2X
|亮度
|峰值 1600 尼特 / HBM 1000 尼特
|峰值 1600 尼特 / HBM 1000 尼特
|处理器
|联发科天玑 9500
|联发科天玑 9500
|内存与存储
|16GB + 1TB、12GB + 512GB、12GB + 256GB，支持最高 2TB microSD
|12GB + 512GB、12GB + 256GB，支持最高 2TB microSD
|电池 / 充电
|11600mAh / 45W
|10600mAh / 45W
|网络与连接
|5G、Wi-Fi 7、蓝牙 6.0
|5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 6.0
|后置摄像头
|1300 万像素 + 800 万像素超广角
|1300 万像素
|前置摄像头
|1200 万像素超广角
|1200 万像素超广角
|音频
|四扬声器（四声道空间音频）
|四扬声器（四声道空间音频）
|S Pen
|随附 S Pen（不支持 BLE）
|随附 S Pen（不支持 BLE）
|防护
|IP68
|IP68
|SIM
|双 SIM（实体 SIM + eSIM）
|双 SIM（实体 SIM + eSIM）
|安全功能
|屏下指纹识别
|屏下指纹识别
|配色
|灰色、银色
|灰色、银色
|配件
|Pro Keyboard、Book Cover Keyboard Slim、Book Cover Frame Cover（仅 Ultra）、防反射屏幕保护膜
|Pro Keyboard、Book Cover Keyboard Slim、防反射屏幕保护膜