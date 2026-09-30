三星 Galaxy Tab S12+/S12 Ultra 平板发布：天玑 9500 芯片，12.6/14.6 英寸 AMOLED 大屏

IT之家 9 月 30 日消息，三星电子今天宣布推出 Galaxy Tab S12 系列平板，包含 Tab S12+ 和 Tab S12 Ultra 两个机型。两款机器均采用轻薄设计，提供更强性能和全新 AI 功能，10 月 7 日起陆续在全球各地上市。

据介绍，三星 Galaxy Tab S12 系列平板配备沉浸式显示屏，附赠符合人体工学设计的 S Pen 手写笔，可轻松记录笔记，满足工作和学习要求。其中，Tab S12 Ultra 机身厚度仅 5.1mm，是三星迄今为止最薄的平板。

规格方面，Galaxy Tab S12+ 平板配备 12.6 英寸屏幕，Ultra 提供 14.6 英寸大屏。两款机型均为 AMOLED 2X 屏幕，最高亮度可达 1600nits，可在室外呈现清晰画面。配备四扬声器系统，支持空间音频，带来更加沉浸的观影、听音体验。

同时，Galaxy Tab S12 系列平板均配备天玑 9500 芯片，最高可选 16GB 内存、1TB 存储，支持 microSD 卡扩容。新机采用全新 3D 均热板，为长时间高负载工作提供充足散热，具备 IP68 级防水防尘能力，可应对各种环境。

此外，这两款平板均运行基于 Android 17 的 One UI 9 操作系统，为大屏幕打造灵活工作空间。例如用户可使用 Multi Window 将一块屏幕分为三个区域，运行 3 个 App。新机将随附半年 Google AI Pro 试用权益，可使用 Gemini、Gemini Notebook 等应用。

IT之家附两款平板详细参数如下：