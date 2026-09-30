首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>平板电脑

三星 Galaxy Tab S12+/S12 Ultra 平板发布：天玑 9500 芯片，12.6/14.6 英寸 AMOLED 大屏

2026/9/30 21:42:52 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 30 日消息，三星电子今天宣布推出 Galaxy Tab S12 系列平板，包含 Tab S12+ 和 Tab S12 Ultra 两个机型。两款机器均采用轻薄设计，提供更强性能和全新 AI 功能，10 月 7 日起陆续在全球各地上市。

据介绍，三星 Galaxy Tab S12 系列平板配备沉浸式显示屏，附赠符合人体工学设计的 S Pen 手写笔，可轻松记录笔记，满足工作和学习要求。其中，Tab S12 Ultra 机身厚度仅 5.1mm，是三星迄今为止最薄的平板。

规格方面，Galaxy Tab S12+ 平板配备 12.6 英寸屏幕，Ultra 提供 14.6 英寸大屏。两款机型均为 AMOLED 2X 屏幕，最高亮度可达 1600nits，可在室外呈现清晰画面。配备四扬声器系统，支持空间音频，带来更加沉浸的观影、听音体验。

同时，Galaxy Tab S12 系列平板均配备天玑 9500 芯片，最高可选 16GB 内存、1TB 存储，支持 microSD 卡扩容。新机采用全新 3D 均热板，为长时间高负载工作提供充足散热，具备 IP68 级防水防尘能力，可应对各种环境。

此外，这两款平板均运行基于 Android 17 的 One UI 9 操作系统，为大屏幕打造灵活工作空间。例如用户可使用 Multi Window 将一块屏幕分为三个区域，运行 3 个 App。新机将随附半年 Google AI Pro 试用权益，可使用 Gemini、Gemini Notebook 等应用。

IT之家附两款平板详细参数如下：


Galaxy Tab S12 Ultra（14.6 英寸）Galaxy Tab S12+（12.6 英寸）
尺寸208.5 × 326.3 × 5.1 毫米187.8 × 289.5 × 5.3 毫米
重量692 克（Wi-Fi），695 克（5G）553 克（Wi-Fi），555 克（5G）
操作系统Android 17、One UI 9Android 17、One UI 9
屏幕14.6 英寸，2960 × 1848，120Hz，Dynamic AMOLED 2X12.6 英寸，2800 × 1752，120Hz，Dynamic AMOLED 2X
亮度峰值 1600 尼特 / HBM 1000 尼特峰值 1600 尼特 / HBM 1000 尼特
处理器联发科天玑 9500联发科天玑 9500
内存与存储16GB + 1TB、12GB + 512GB、12GB + 256GB，支持最高 2TB microSD12GB + 512GB、12GB + 256GB，支持最高 2TB microSD
电池 / 充电11600mAh / 45W10600mAh / 45W
网络与连接5G、Wi-Fi 7、蓝牙 6.05G、Wi-Fi 6E、蓝牙 6.0
后置摄像头1300 万像素 + 800 万像素超广角1300 万像素
前置摄像头1200 万像素超广角1200 万像素超广角
音频四扬声器（四声道空间音频）四扬声器（四声道空间音频）
S Pen随附 S Pen（不支持 BLE）随附 S Pen（不支持 BLE）
防护IP68IP68
SIM双 SIM（实体 SIM + eSIM）双 SIM（实体 SIM + eSIM）
安全功能屏下指纹识别屏下指纹识别
配色灰色、银色灰色、银色
配件Pro Keyboard、Book Cover Keyboard Slim、Book Cover Frame Cover（仅 Ultra）、防反射屏幕保护膜Pro Keyboard、Book Cover Keyboard Slim、防反射屏幕保护膜
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：天玑 9500Galaxy Tab S12 Ultra三星Galaxy Tab S12

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知