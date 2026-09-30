三星 Galaxy Tab S12 Ultra 平板宣传图曝光：7 年安卓更新、主打 AI 技能

IT之家 9 月 30 日消息，科技媒体 sammyguru 今天（9 月 30 日）发布博文，分享了一组来自电商平台的图片，展示了三星 Galaxy Tab S12 Ultra 和 Galaxy Tab S12+，并显示两款平板 10 月 7 日发布。

Galaxy Tab S12 Ultra 最高提供 16GB 内存与 1TB 存储，搭载联发科天玑 9500 芯片。屏幕为 14.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X，分辨率 2960×1848，支持 120Hz 刷新率，S Pen 随盒附赠。IT之家附上相关图片如下：

该机型尺寸为 208.5×326.3×5.1mm，重量 695 克，具备 IP68 防护等级。电池容量 11600mAh，支持 45W 充电，并配备指纹识别、Wi‑Fi 7 与蓝牙 v6.0。

Galaxy Tab S12+ 采用 12.6 英寸屏幕，其余核心规格与 Ultra 相近，同样支持 S Pen。其内存或最高 12GB、存储最高 512GB，电池为 10600mAh，仍支持 45W 充电，但可能仅支持 Wi‑Fi 6。

页面显示两款平板均支持最高 2TB 的 MicroSD 卡扩展，预装 One UI 9，提供长达 7 年的安卓系统更新。部分页面同时列出后置 13MP 与前置 12MP 摄像头，与此前 50MP 主摄传闻存在差异，尚待官方确认。

泄露材料强调 Galaxy AI 相关功能，包括 Now Nudge、Note Assist、Multi Window，并支持 Bixby、Gemini、Perplexity 等 AI 助手。

Samsung DeX 被标注为支持最多四个工作区，同时列出 Photoshop、Notability、GoodNotes、LumaFusion、Clip Studio Paint、Notion 等应用。