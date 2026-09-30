《足球经理 27》11 月 10 日发售：新增动态天气，球员建模升级

IT之家 9 月 30 日消息，由 Sports Interactive 开发、世嘉发行的足球模拟游戏《足球经理 27》确认将于 11 月 10 日发售。新作将在比赛观感、球场环境和玩家战术表达等方面进行改进。

《足球经理 27》将采用更加直观的操作界面，减少玩家完成常用操作所需的点击次数。同时，游戏世界进一步丰富，加入更加细致的观众反应、动态天气和改进后的光照效果，并为玩家提供更大的战术表达空间。

此次公布的宣传视频重点展示了官方所称的“Football Theatre”体验。新作加入更多类型的观众模型，观众会根据比赛进程动态作出反应，同时还会根据地区和气候呈现不同特点。重要比赛中，现场观众的反应更加激烈，球迷旗帜也会进一步丰富看台视觉效果。

其天气系统也进行了升级。比赛季节将更加明显地反映在球场和周边环境中，新的时间系统会模拟 90 分钟比赛期间太阳位置的变化，并让体育场、周围环境以及球员产生相应的动态阴影。

IT之家注意到，新作还对球场草地也进行了改进。3D 草地和升级后的视觉特效系统可以根据天气改变球场表现，例如雨天时呈现更加湿润的草地效果，寒冷冬季则可以出现积雪，并让球员在雪层中移动。

球员模型同样有所调整，新作增加了更加符合运动员特征的体型和肌肉细节。球员高速奔跑时，头发也会呈现更加自然的动态效果。官方表示，关于球员动作系统以及比赛引擎的进一步升级内容，将在后续公布。

相关阅读：