《足球经理 27》游戏公布：今年 11 月推出，已上架 Steam

IT之家 9 月 27 日消息，开发商 Sports Interactive 近日公布《足球经理 27》游戏，本作将于今年 11 月推出，具体售价、登陆平台将在后续公布。

目前，《足球经理 27》游戏已上架 Steam。（商店页：https://store.steampowered.com/app/4530370/Football_Manager_27/app/4530370/Football_Manager_27/）本作支持简体中文界面，具备单人、多人玩法，支持应用内购买以及 Xbox / PlayStation 控制器。IT之家附本作简介如下：

《足球经理》的根基将在《FM27》中全面进化，构筑更为坚实的绿茵征途。从执教生涯开启的那一刻，即可体验到更简洁、更直观、更流畅的操作界面，伴随新老功能，共同提升沉浸感与决策深度。

世界尽在指尖

熟悉的理念与操作逻辑将以掌控和探索为核心，引领本作的界面进化。更智能的导航与更优化的全屏体验，可让各位足球经理更高效地获取所需、直达目标。重新设计的界面也将带来更出色的缩放适配与响应表现，力求贴合玩家的执教风格。



执教体验还可更进一步：通过更丰富的个性化设置与玩法偏好设置、书签、快捷操作，以及全新引入的瓦片自定义功能，让游戏节奏随心而变，尽在掌控。

更具深度的足球生态

执教生涯只是故事的一部分。球场之外，足球世界将再次苏醒，以众多经典与重新制作的特色功能，共同塑造俱乐部周遭的赛场风云。

从杯赛抽签与转会截止日，再到全面革新的新闻推送，沉浸式赛季叙述会让经理时刻关注赛事的关键节点。而升级后的数据与统计报告，还能让执教过程始终领先，洞察先机。

故事未完待续……

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