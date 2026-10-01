宝马启动“自救”计划：扩大 AI 应用、削减两成管理层、发力新车

IT之家 10 月 1 日消息，据路透社 9 月 30 日报道，宝马公布了一项重组计划，重点包括扩大 AI 应用、精简管理层以及推出两款新车型。

宝马此前连续发布盈利预警，股价也大幅下挫，希望通过这项计划重振投资者信心。

欧洲汽车业面临需求低迷、中国车企竞争加剧以及美国关税压力。过去以经营稳健著称的宝马，今年 6 月再次发布盈利预警。这是宝马三年多来第三次因中国市场表现疲弱发出盈利预警。

随后，宝马宣布了裁员消息，预计德国约 8000 个岗位受到影响，加入大众汽车和奔驰的降本行列。

过去一年，宝马股价累计跌逾三分之一，降至六年多来的最低点。

宝马把 2028 年核心汽车业务的中期利润率目标定在 3%-5%。到 2030 年代初，宝马希望把利润率重新提高到 8%-10%，而最新业绩显示这一数字仅为 2.3%。

宝马计划到 2027 年年中削减五分之一的部门和相应管理岗位，AI 将成为提高组织效率和加快决策速度的重要手段。

今年 5 月接任 CEO、此前负责生产业务的米兰 · 内德利科维奇表示：“这些计划将帮助宝马应对未来几年将决定汽车行业走向的日益激烈竞争。这不是一项降本计划。”

宝马也在根据主要市场日益分化的需求调整产品布局。欧洲市场将在 2028 年迎来一款入门级纯电车型，美国市场则会推出一款面向较富裕消费者的新豪华 SUV。

在中国，宝马计划进一步推进生产本地化，并在自动驾驶、软件集成等技术领域更多借助本土合作伙伴，从中国向东南亚出口车型也在研究之中。

内德利科维奇说：“面对越来越严峻的环境，我们制定了首批重新定位措施，并会全力推进落实。”他还称，宝马此前无法预见中国市场会变化得如此迅速，因此对预测持谨慎态度。