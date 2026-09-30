宝马第八代燃油版 3 系发布：老平台 + 新外观 + 新内饰，最高可输出 437 马力

IT之家 9 月 30 日消息，北京时间今天（30 日）凌晨，宝马正式发布第八代燃油版 3 系。率先亮相的是全新 M350 xDrive，接替原来的 M340i xDrive。

新车双肾格栅经过熏黑处理，而由于 M350 xDrive 需要为发动机提供冷却，因此下保险杠和进气口的存在感也更强。经典的霍夫迈斯特拐角也没有缺席，定位更偏运动的 M350 还配备黑色外后视镜和专属标识，车尾加入熏黑 LED 尾灯、扩散器以及四出排气尾管，整体风格更加醒目。

330、330 xDrive 和 M350 xDrive 长宽高分别为 4754/1849/1455mm，继续使用上一代 CLAR 架构的升级版本，i3 则采用宝马全新的新世代平台。

新 3 系的座舱完整采用了宝马新世代纯电车型上的升级方案。方向盘依旧风格独特，上面布置了大尺寸触控区域和换挡拨片；倾斜布置的 17.9 英寸信息娱乐显示屏、宝马全景 iDrive 系统也没有缺席，另外还能选装 3D 抬头显示。

仪表台同样经过大幅改造，换上新的材料、织物和照明设计。普通车型的座椅没有靠背宽度调节和腰部支撑，要获得这些功能只能选装多功能座椅。M350 xDrive 则使用专属 M 运动座椅，并配有尺寸更大的侧翼。

在新一代 M3 登场前，M350 xDrive 将占据 3 系燃油版车系的顶端。其动力来自 3.0 升涡轮增压直列六缸发动机和 48V 轻混系统，可输出 437 马力和 580N·m 扭矩。搭配 8 速 Steptronic 变速箱与四驱系统后，0-96km/h 加速只需 3.9 秒，最高时速 209km/h；换上运动轮胎，最高时速可提高到 250km/h。如果计入 0.3 米滚动起步，0-96km/h 加速时间还能缩短至 3.6 秒。

330 和 330 xDrive 搭载 2.0 升涡轮增压四缸发动机，可在 4700-6500rpm 之间输出 255 马力，扭矩为 400N·m。最高时速与 M350 相同，0-96km/h 加速则需要 5.9 秒。

宝马对底盘进行了大量修改。前桥采用双球节弹簧减振支柱结构，前后轮距进一步加宽，同时换上新的轮圈和轮胎组合。普通车型可以选择自适应悬架或自适应 M 运动悬架，其中自适应 M 运动悬架在 M350 xDrive 上属于标准配置。

M350 最引人注意的功能之一是 Drift Moment（IT之家注：直译作“漂移瞬间”）。模式开启后，动力会全部传向后轮，轿车随即变成纯后驱，该功能预计明年通过 OTA 升级引入。

安全配置方面，3 系搭载 L2 级驾驶辅助系统以及宝马称为 Symbiotic Drive（共生驱动）的功能。驾驶者可以在系统运行时直接进行转向、加速或制动操作，L2 级驾驶辅助不会因此退出，而许多车型在驾驶者主动介入后通常会解除辅助状态。