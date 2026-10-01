内存高价恐成常态：美光称人形机器人每台需 200GB 内存

IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 Wccftech 今天（10 月 1 日）发布博文，报道称在 2026 财年（2025 年 9 月 5 日～2026 年 9 月 3 日）年报电话会议上，美光科技首席财务官指出人形机器人将成为内存需求新引擎：每台设备需超 200GB DRAM 及数 TB NAND 闪存。即便人工智能泡沫破裂，内存价格亦难回落。

IT之家此前报道，美光科技（Micron）发布 2026 财年第四季度（2026 年 5 月 29 日～2026 年 9 月 3 日）财报，营收达 542.3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,642.56 亿元人民币），较去年同期增长 379%，调整后每股收益 33.42 美元（现汇率约合 224.5 元人民币），毛利率 87.0%，多项指标均超出分析师共识预期。

美光公司预计 2027 财年（2026 年 9 月 4 日～2027 年 9 月 3 日）第一季度营收为 615 亿美元（现汇率约合 4,130.88 亿元人民币），调整后每股收益 38.15 美元（现汇率约合 256.2 元人民币），并指出该季度毛利率将为全年低点，此后逐季提升。

美光预测，2027 至 2028 年内存与存储供需条件将比 2026 年更紧张，目前无法判断供需何时恢复平衡。美光指出，每个人形机器人需超 200GB DRAM 及数 TB NAND 闪存，物理人工智能（Physical AI）将在本十年末成为内存需求重要驱动力。

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