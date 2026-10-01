澎程系列上市首月交付即破万，小米汽车 9 月交付量超 4 万台

IT之家 10 月 1 日消息，小米汽车官微刚刚宣布，2026 年 9 月，小米汽车交付量超过 40,000 台。

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军透露，其中小米澎程首月交付超过 10,000 台。

2026 年 8 月，小米汽车交付量持续超过 30,000 台。

IT之家附小米汽车 2026 年各月交付量：

1 月交付量超 39,000 台

2 月交付量超 20,000 台

3 月交付量超 20,000 台

4 月交付量超 30,000 台

5 月交付量超 30,000 台

6 月交付量超 30,000 台

7 月交付量超 30,000 台

8 月交付量超 30,000 台

9 月交付量超 40,000 台

小米汽车的全新系列 —— 小米澎程两款新车 N90 Max / Max 探索版、N70 Pro / Max 今年 9 月正式上市并启动交付。当月晚些时候，雷军透露，小米通常会在首销月结束的时候公布整个首销月的数字。澎程系列定在 10 月 7 日公布首销月数据，届时也会结束首批车主的福利。10 月 7 日晚 24 点之前完成大定的用户可以享受到首销月的锁单权益。

具体到澎程的销量上，小米汽车副总裁李肖爽表示，小米澎程这台车热度非常高，销量也非常好。但小米只公布了一次锁单的数字，就是澎程系列 4 分钟锁单突破 1 万台。以后小米汽车新车的订单，只公布第一波的锁单数据，和首销第一个月的数据。

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