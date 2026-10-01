《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》登陆 Steam，国区 198 元起

IT之家 10 月 1 日消息，光荣特库摩经典《真・三国无双》系列里程碑作品重制版《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》今日正式登陆 Steam 平台，国区标准版定价 198 元，数字豪华版定价 328 元，9 月 30 日正式解锁。

IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3841510/）。

本作由 KOEI TECMO GAMES 开发并发行，是《真・三国无双 2》与资料片《真・三国无双 2 猛将传》的合集重制，采用 Unreal Engine 5 引擎重置画面，是《真・三国无双》系列首款销量破百万的作品，首次引入“真・无双乱舞”“双人同屏作战”“武将成长系统”等系列核心要素。

奠定系列风格的《真・三国无双 2》与《真・三国无双 2 猛将传》震撼归来！超过 40 名无双武将与众多经典战场，借助 Unreal Engine 5，以精美画质重现昔日风采。操作更简易上手、战斗更畅快淋漓，挑战一骑当千的极致境界！

原作本体包含超过 40 名可操作武将，还原众多经典三国战场，玩家可体验正统三国世界观下爽快的“一骑当千”动作玩法

资料片《猛将传》新增吕布、孟获、袁绍等七位武将全新剧情，新增护卫兵编辑系统、全新武器以及四种挑战模式，内容进一步扩充

PC 版支持 4K Ultra-HD 分辨率、超宽显示器、HDR 显示、Steam 成就、Steam 集换式卡牌、Steam 云等功能，支持各类游戏控制器

语言支持方面，本作完整支持简体中文，包含简体中文界面、字幕与完全音频，同时支持繁体中文、英语、日语、韩语。数字豪华版包含额外内容：《真・三国无双 2》复古服装 42 人份、道具“真空书”“白虎牙”“六韬”，以及 42 件可装备或合成的武器。

本作提供免费体验版可供下载试玩，不过官方提示体验版存档无法继承至正式版。配置要求方面，官方公布需求如下：

项目 最低配置 推荐配置 系统要求 64 位处理器和操作系统 64 位处理器和操作系统 操作系统 Windows 11，64 位 Windows 11，64 位 处理器 Intel Core i7-8700 及以上

AMD Ryzen 7 2700X 及以上 Intel Core i7-10700K 及以上

AMD Ryzen 7 3700X 及以上 内存 16GB RAM 16GB RAM 显卡 NVIDIA GeForce GTX 1060（6GB 显存）及以上

AMD Radeon RX 5600 XT（6GB 显存）及以上

Intel Arc A380（6GB 显存）及以上 NVIDIA GeForce RTX 3060（8GB 显存）及以上

AMD Radeon RX 6700 XT（12GB 显存）及以上 DirectX 版本 12 12 网络 宽带互联网连接 宽带互联网连接 存储空间 60GB 可用空间 60GB 可用空间 声卡 支持 48000Hz／16 位立体声播放 支持 48000Hz／16 位立体声播放 预设运行环境 1920×1080 显示器，30FPS，画质设置为“低”，使用画质提升功能 1920×1080 显示器，60FPS，画质设置为“高”，使用画质提升功能 附注 以 Windows 11 的系统需求为准。 使用分辨率高于 Full HD 的显示器或超宽屏显示器时，可能需要根据设置增加显存容量。

以 Windows 11 的系统需求为准。

游戏图赏：

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