《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》登陆 Steam，国区 198 元起

IT之家 10 月 1 日消息，光荣特库摩经典《真・三国无双》系列里程碑作品重制版《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》今日正式登陆 Steam 平台，国区标准版定价 198 元，数字豪华版定价 328 元，9 月 30 日正式解锁。
IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3841510/）。
本作由 KOEI TECMO GAMES 开发并发行，是《真・三国无双 2》与资料片《真・三国无双 2 猛将传》的合集重制，采用 Unreal Engine 5 引擎重置画面，是《真・三国无双》系列首款销量破百万的作品，首次引入“真・无双乱舞”“双人同屏作战”“武将成长系统”等系列核心要素。
奠定系列风格的《真・三国无双 2》与《真・三国无双 2 猛将传》震撼归来！超过 40 名无双武将与众多经典战场，借助 Unreal Engine 5，以精美画质重现昔日风采。操作更简易上手、战斗更畅快淋漓，挑战一骑当千的极致境界！
原作本体包含超过 40 名可操作武将，还原众多经典三国战场，玩家可体验正统三国世界观下爽快的“一骑当千”动作玩法
资料片《猛将传》新增吕布、孟获、袁绍等七位武将全新剧情，新增护卫兵编辑系统、全新武器以及四种挑战模式，内容进一步扩充
PC 版支持 4K Ultra-HD 分辨率、超宽显示器、HDR 显示、Steam 成就、Steam 集换式卡牌、Steam 云等功能，支持各类游戏控制器
语言支持方面，本作完整支持简体中文，包含简体中文界面、字幕与完全音频，同时支持繁体中文、英语、日语、韩语。数字豪华版包含额外内容：《真・三国无双 2》复古服装 42 人份、道具“真空书”“白虎牙”“六韬”，以及 42 件可装备或合成的武器。
本作提供免费体验版可供下载试玩，不过官方提示体验版存档无法继承至正式版。配置要求方面，官方公布需求如下：
|项目
|最低配置
|推荐配置
|系统要求
|64 位处理器和操作系统
|64 位处理器和操作系统
|操作系统
|Windows 11，64 位
|Windows 11，64 位
|处理器
|Intel Core i7-8700 及以上
AMD Ryzen 7 2700X 及以上
|Intel Core i7-10700K 及以上
AMD Ryzen 7 3700X 及以上
|内存
|16GB RAM
|16GB RAM
|显卡
|NVIDIA GeForce GTX 1060（6GB 显存）及以上
AMD Radeon RX 5600 XT（6GB 显存）及以上
Intel Arc A380（6GB 显存）及以上
|NVIDIA GeForce RTX 3060（8GB 显存）及以上
AMD Radeon RX 6700 XT（12GB 显存）及以上
|DirectX 版本
|12
|12
|网络
|宽带互联网连接
|宽带互联网连接
|存储空间
|60GB 可用空间
|60GB 可用空间
|声卡
|支持 48000Hz／16 位立体声播放
|支持 48000Hz／16 位立体声播放
|预设运行环境
|1920×1080 显示器，30FPS，画质设置为“低”，使用画质提升功能
|1920×1080 显示器，60FPS，画质设置为“高”，使用画质提升功能
|附注
|以 Windows 11 的系统需求为准。
|使用分辨率高于 Full HD 的显示器或超宽屏显示器时，可能需要根据设置增加显存容量。
以 Windows 11 的系统需求为准。
游戏图赏：
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