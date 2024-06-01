《真三国无双：起源》Steam 游戏商店页面公开，支持简体中文及中文配音

IT之家 6 月 1 日消息，战术动作游戏《真三国无双：起源》将于 2025 年发售，登陆 PS5 / Steam / Xbox Series X|S 平台。现在，这款新作的 Steam 商店页面已经公开，确认支持简体中文及中文配音。

IT之家附官方介绍：

如临真实战场迎战千军万马，畅享爽快的一骑当千动作！“无名英雄”携手三国英杰们闯荡乱世的‘真・三国无双’系列最新作。

系列史上最极致的爽快感

在充满紧张气氛的战场上，玩家将与铺天盖地的敌军展开殊死搏斗。该如何抵挡汹涌而来的敌人？除了凭借自己的实力，还可以与盟军协同作战，挑战“真・三国无双”系列独有的战术战役，畅享该系列史上最极致的爽快感。

以原创主角的视角展现全新的三国故事

三国故事发生在广袤的中华大地上，英雄们的信念在这里交汇。本作将从原创主人公“无名英雄”的视角出发，全新描绘这个壮丽世界的魅力。